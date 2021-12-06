Шура шокировал своим признанием об алкоголизме

Певец Шура высказался о пагубной привычке Марины Хлебниковой. Артист в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ удивил странным и откровенным признанием, говоря о певице Марине Хлебниковой. «Два года назад мы встречались с Мариной Хлебниковой в одной компании. Мне мой друг, кстати, бывший солист группы «На-на» показал фото Марины в телефоне. И у меня был шок. У меня у самого рыльце в пушку — четыре ампулы в попе зашиты. От этой же беды, от которой страдала она. От алкоголя», сказал Шура.Шура Как отметил Шура, он хотел помочь Хлебниковой. «У моего друга есть клиника. Мне все стали говорить, что я вру. Но когда она пришла к Алибасову. Она была в ужасном состоянии», — заявил Шура. Напомним, что Марина Хлебникова получила серьезные ожоги после пожара в ее квартире. Сейчас она находится в больнице.