Синоптики прогнозируют температуру -2 в Иркутске и Братске 6 декабря

Иркутский гидрометцентр прогнозирует температуру 0,-2° в Иркутске и Братске в понедельник, 6 декабря. В областном центре переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду.

В Братске возможны осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер юго-западный, западный 8-13 метров в секунду.

В северных районах области небольшой, местами умеренный снег, ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Местами порывы до 14 метров, температура +1,-4°. При облачной погоде -9,-14°. В Катангском районе -20,-25°, местами до -30°.