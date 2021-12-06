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СК возбудил уголовное дело по факту экстренной посадки самолета Airbus 321 в Иркутске

Днем 2 декабря самолет Airbus 321, следовавший рейсом Магадан-Новосибирск, совершил вынужденную посадку на аэродроме Иркутска. Следователи Восточного межрегионального СУТ СК России проводят доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В отдельное производство выделены материалы по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ведомства.

На борту воздушного судна находились 202 пассажира, в том числе трое детей, и семь членов экипажа. Самолет благополучно приземлился, пострадавших нет.

Установлено, что при наборе высоты,при вылете самолета из аэропорта Магадана, экипаж отметил сильное обледенение самолета. В полете отказали приборы указателей скорости и высоты. Командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Иркутска.

Ранее экипаж Airbus 321 отстранили от полетов на время расследования. В сети опубликована запись разговора диспетчера и пилота самолета.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Предыдущая новость по этой теме:

Экипаж экстренно севшего в Иркутске Airbus 321 отстранили от полетов

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По материалам: irk

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