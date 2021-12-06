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СК задержал руководителей иркутской организации свидетелей Иеговы

Третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области продолжает расследование уголовного дела за организацию деятельности экстремистской организации, пишет пресс-служба ведомства. 5 декабря следователи задержали непосредственных руководителей иркутской организации свидетелей Иеговы: 33-летнего жителя Республики Хакасия и 34-летнего кемеровчанина. Установлено, что именно они курировали деятельность запрещенной организации в Иркутске. Суд заключил их под стражу.

Ранее следователи при участии сотрудников УФСБ России по Иркутской области, полиции, бойцов спецназа «Гром» и Росгвардии задержали семерых членов религиозной организации. Шестеро из них арестованы.

По данным следствия, с сентября 2017 по октябрь 2021 года задержанные, не признавая решений органов государственной власти РФ, продолжали деятельность местной религиозной организации свидетелей Иеговы «Центральная, Иркутск».

В апреле 2017 года Верховный суд вынес решение о ликвидации религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящих в ее структуру местных религиозных организаций, в том числе МРО свидетели Иеговы «Центральная, Иркутск». Последователей организации обвинили в экстремистской деятельности. Расследование продолжается.

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Иркутский областной суд оставил под стражей членов организации «Свидетели Иеговы»

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По материалам: irk

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