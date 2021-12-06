Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Скончался певец и композитор Александр Градский, основатель советского рока

Скончался певец и композитор Александр Градский, основатель советского рока

Скончался певец и композитор Александр Градский, основатель советского рока

Ушел из жизни прославленный певец и композитор Александр Градский. Состояние здоровья не дало ему дальше продолжать активную деятельность, но он навсегда останется в памяти людей благодаря своему творчеству. Создавая песенные коллективы и будучи в жюри конкурсов, певец направлял свои усилия на создание качественной музыки.

Скончался Александр Градский: что с ним случилось?




Печальное известие о российском певце и композиторе Александре Градском распространилось 28 ноября 2021 года. Он скончался ночью в московской больнице в 02:10 от перенесенного инсульта.
Александра Градского госпитализировали 26 ноября 2021 года в нейрореанимацию. Он находился дома, когда ему стало плохо. Но еще до этого дня у певца были сбои в артериальном давлении, родные не один раз вызывали бригаду скорой помощи. Тогда он отказывался от лечения в стационаре, хотя были головокружения и плохое самочувствие.

Александр Градский: творческие заслуги



Про Александра Градского в Советском Союзе знали практически все. Его называли основоположником русского рока. Популярность ему принесло исполнение песни «Как молоды мы были» на слова Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой.
Творческая деятельность Александра Градского началась с сольных выступлений под аккомпанемент 12-струнной гитары. Позже были записаны несколько десятков музыкальных альбомов. Он создавал музыку для фильмов и для исполнителей. В 1960 годах основал рок-группы «Славяне» и «Скоморохи».
В 1997 году композитор получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ.
Из последней деятельности певца – член жюри проекта «Голос», в котором на протяжении 3 сезонов побеждали его подопечные.
# Общество
По материалам: RSUTE

Последние новости

Скончался певец и композитор Александр Градский, основатель советского рока
Скончался певец и композитор Александр Градский, основатель
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Близнецов
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Близнецов
Александр Домогаров признался, что окончательно уходит из театра
Александр Домогаров признался, что окончательно уходит из театра
Сын Регины Тодоренко растет любителем девчонок
Сын Регины Тодоренко растет любителем девчонок
Синоптики прогнозируют температуру -2 в Иркутске и Братске 6 декабря
Синоптики прогнозируют температуру -2 в Иркутске и Братске 6 декабря
Вечером 6 декабря торжественно включат подсветку Братской ГЭС
Вечером 6 декабря торжественно включат подсветку Братской ГЭС
6 декабря исполняется 24 года со дня крушения самолета «Руслан» во Втором Иркутске
6 декабря исполняется 24 года со дня крушения самолета «Руслан» во
Избирком Иркутской области подвел итоги выборов в трех муниципалитетах
Избирком Иркутской области подвел итоги выборов в трех муниципалитетах
Константин Костин подвел итоги съезда "Единой России"
Константин Костин подвел итоги съезда "Единой России"
Off-duty: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сводили детей в кино
Off-duty: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сводили детей в кино
Как узнать, кем вы были в прошлой жизни: 3 необычные методики
Как узнать, кем вы были в прошлой жизни: 3 необычные методики
Правительство РФ продлило атиковидные правила работы вахтовиков до начала 2023 года
Правительство РФ продлило атиковидные правила работы вахтовиков до

Топ на сегодня

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев устроили разборки на потеху публике
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев устроили разборки на потеху публике
FTX представила предложения по регулированию криптовалютной индустрии
FTX представила предложения по регулированию криптовалютной индустрии
Цена LUNA обновила максимум на фоне притока средств в DeFi-приложения на Terra
Цена LUNA обновила максимум на фоне притока средств в DeFi-приложения
Итоги недели: цена биткоина в моменте упала до $42 000, а Путин напомнил о рисках криптовалют
Итоги недели: цена биткоина в моменте упала до $42 000, а Путин
Хакеры вывели с горячих кошельков биткоин-биржи BitMart более $150 млн
Хакеры вывели с горячих кошельков биткоин-биржи BitMart более $150 млн

Еще по теме

Умер певец и композитор Александр Градский
СМИ: молодая возлюбленная Градского настояла на браке за месяц до его смерти
Градский спаса Аллу Пугачеву от смерти
Лариса Долина высказалась о смерти Александра Градского