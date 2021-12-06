Скончался певец и композитор Александр Градский, основатель советского рока

Скончался Александр Градский: что с ним случилось?

Александр Градский: творческие заслуги

Ушел из жизни прославленный певец и композитор Александр Градский. Состояние здоровья не дало ему дальше продолжать активную деятельность, но он навсегда останется в памяти людей благодаря своему творчеству. Создавая песенные коллективы и будучи в жюри конкурсов, певец направлял свои усилия на создание качественной музыки.Печальное известие о российском певце и композиторе Александре Градском распространилось 28 ноября 2021 года. Он скончался ночью в московской больнице в 02:10 от перенесенного инсульта.Александра Градского госпитализировали 26 ноября 2021 года в нейрореанимацию. Он находился дома, когда ему стало плохо. Но еще до этого дня у певца были сбои в артериальном давлении, родные не один раз вызывали бригаду скорой помощи. Тогда он отказывался от лечения в стационаре, хотя были головокружения и плохое самочувствие.Про Александра Градского в Советском Союзе знали практически все. Его называли основоположником русского рока. Популярность ему принесло исполнение песни «Как молоды мы были» на слова Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой.Творческая деятельность Александра Градского началась с сольных выступлений под аккомпанемент 12-струнной гитары. Позже были записаны несколько десятков музыкальных альбомов. Он создавал музыку для фильмов и для исполнителей. В 1960 годах основал рок-группы «Славяне» и «Скоморохи».В 1997 году композитор получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ.Из последней деятельности певца – член жюри проекта «Голос», в котором на протяжении 3 сезонов побеждали его подопечные.