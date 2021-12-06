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Слух: Roundhouse Studios издательства Bethesda работает над игрой по комиксам

Слух: Roundhouse Studios издательства Bethesda работает над игрой по комиксам


В 2019 году стало известно, что компания Human Head Studios закрывается, а после на ее основе издательство Bethesda создало Roundhouse Studios. На данный момент нет информации о том, чем конкретно занимается Roundhouse Studios, но она является частью Xbox и разрабатывает, вероятнее всего, эксклюзивный проект для платформ Microsoft.

Игроки обратили внимание, что в профиле LinkedIn разработчика из студии Roundhouse значится, что до закрытия Human Head Studios, велась работа над командным PvPvE от третьего лица. По имеющейся информации, шутер создавался на Unreal Engine 4 и был основан на «крупной лицензии по комиксам».

В профиле другого разработчика Roundhouse упоминается, что эта необъявленная игра, разработка которой стартовала 2019 году, все еще находится в производстве. Из его же профиля стало известно, что в Roundhouse Studios, похоже, в настоящее время работает более 50 человек.


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По материалам: newxboxone

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