Слух: Roundhouse Studios издательства Bethesda работает над игрой по комиксам





В 2019 году стало известно, что компания Human Head Studios закрывается, а после на ее основе издательство Bethesda создало Roundhouse Studios. На данный момент нет информации о том, чем конкретно занимается Roundhouse Studios, но она является частью Xbox и разрабатывает, вероятнее всего, эксклюзивный проект для платформ Microsoft.

Игроки обратили внимание, что в профиле LinkedIn разработчика из студии Roundhouse значится, что до закрытия Human Head Studios, велась работа над командным PvPvE от третьего лица. По имеющейся информации, шутер создавался на Unreal Engine 4 и был основан на «крупной лицензии по комиксам».

В профиле другого разработчика Roundhouse упоминается, что эта необъявленная игра, разработка которой стартовала 2019 году, все еще находится в производстве. Из его же профиля стало известно, что в Roundhouse Studios, похоже, в настоящее время работает более 50 человек.

'Roundhouse Studios' Formerly (Humam Head) From Bethesda Softworks Before Closure They were working on UE 4 Project.

- Online, Team based PvPvE 3rd Person Shooter based on MAJOR COMIC LICENSE.

- According to Senior Character Artist They Are Still Working on Unannounced Project. pic.twitter.com/GX2vtLittP — Faizan Shaikh (@FaizShaikh7681) December 3, 2021



