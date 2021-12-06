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СМИ: индийский банк Kotak объявил о сотрудничестве с криптобиржей WazirX

СМИ: индийский банк Kotak объявил о сотрудничестве с криптобиржей WazirX


Крупный коммерческий банк Индии Kotak объявил о партнерстве с биткоин-биржей WazirX на фоне продолжающегося обсуждения норм регулирования индустрии в стране. Об этом сообщает The Economic Times.


«WazirX открыл счет в Kotak, который можно использовать для получения и выплат денег инвесторам, торгующим на бирже. Счет еще не начал функционировать», — заявил источник издания.


По его словам, в настоящее время продолжается работа с документами и «тестирование».


В 2018 году Резервный банк Индии (RBI) запретил подконтрольным учреждениям осуществлять операции с цифровыми активами. 


В марте 2020 года Верховный суд страны отменил директиву RBI. Однако крупные банки решили дождаться сигнала от регулятора и тянули с возобновлением обслуживания биткоин-бирж.


В мае ЦБ подтвердил, что никаких ограничений больше нет. В конце 2020 года СМИ сообщили, что ведущие финучреждения Индии возобновили работу с криптовалютными биржами и трейдерами.


Весной 2021 года стало известно, что RBI оказывает давление на банки, призывая их пересмотреть отношения с биткоин-биржами и трейдерами. По некоторым данным, ряд финансовых учреждений якобы предостерегали клиентов от использования цифровых активов и ссылались на отмененную директиву. Позже регулятор попросил банки этого не делать.


Напомним, источники Business Today в Министерстве финансов заявили, что Индия откажется от полного запрета криптовалют в пользу их регулирования в качестве биржевых товаров и представит соответствующий законопроект к 2022 году.


Согласно собеседникам The Economic Times, правительство запретит использовать цифровые активы для совершения платежей, но разрешит торговать и хранить их, как акции, золото или облигации.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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