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СМИ: институционалы сократили позиции в биткоине минимум на $500 млн

СМИ: институционалы сократили позиции в биткоине минимум на $500 млн


Неназванная трейдинговая фирма утром 4 декабря сократила позиции в биткоине на $500 млн. Это привело к «агрессивным» ликвидациям на рынке деривативов на $1,3 млрд в диапазоне от $42 000 до $51 000, пишет The Block.


Объем открытого интереса менее чем за час опустился с $21,6 млрд до $16,7 млрд, согласно изданию.


Данные: The Block. Coinglass.

«У всех был хороший год. Те, кто пришел из традиционных финансов, следят за макроэкономическим фоном, который стал выглядеть шатким», — объяснила Айя Канторович, исполнительный директор биткоин-биржи FalconX.


По мнению топ-менеджера, покупательский интерес с ориентацией на долгосрочный горизонт сохраняется.


4 декабря цена биткоина в моменте упала до $42 000. Вслед за первой криптовалютой в красной зоне оказались почти все цифровые активы из топ-10 по капитализации. 


На момент написания цифровое золото торгуется на отметке $48 540. За последние сутки BTC потерял 1,8%, за неделю — 15%, согласно CoinGecko.


Часовой график BTC/USD биржи Bitstamp. Данные: TradingView.

Напомним, инвестор-миллиардер Луи Навелье допустил падение биткоина до $10 000. По его словам, на графике первой криптовалюты усиливается сигнал формирования «двойной вершины», реализация которой может наступить по мере нормализации ФРС монетарной политики.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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