СМИ узнали о планах Polygon привлечь до $150 млн венчурных инвестиций

Команда проекта Polygon ведет переговоры c группой венчурных инвесторов о привлечении $50 млн – $150 млн посредством покупки нативных токенов MATIC. Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на источники.

В числе участников потенциальной сделки по вложению средств в сеть защищенных решений второго уровня (L2) и автономных сайдчейнов издание назвало Sequoia Capital India и Steadview Capital.

Согласно источникам, инвесторы могут приобрести токены с 20% дисконтом к средней цене MATIC за последний месяц. Условия еще подлежат обсуждению.

Издание отметило, что ранее стартапу пришлось столкнуться с требованием одного из ранних инвесторов вернуть средства в период медвежьего рынка. Основателям Polygon удалось решить этот вопрос и продолжить развитие.

https://forklog.com/chto-takoe-polygon-matic/

Напомним, в ноябре команда представила решение для масштабирования Ethereum на базе ZK-Rollups. В августе Polygon поглотила платформу Hermez Network, специализирующуюся на этой технологии.

В мае в проект инвестировал миллиардер Марк Кьюбан.



