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София Ротару запечатлелась в объятиях Филиппа Киркорова

София Ротару запечатлелась в объятиях Филиппа Киркорова
74-летняя певица София Ротару прилетела в Москву на съемки новогодней программы «Песня года», где и встретилась с давним другом и коллегой Филиппом Киркоровым. В этом году фестиваль «Песня года» отмечает 50-летний юбилей. Певица София Ротару, которая является рекордсменкой по количеству хитов (90 песен!), прозвучавших в рамках фестиваля, не смогла проигнорировать шоу и прилетела изКиева, чтобы принять участие в юбилейном выпуске. Звезда отказалась от беседы с журналистами, зато блистала на сцене и активно общалась с коллегами за кулисами. Особенно чувственными получились объятия Софьи Михайловны с Филиппом Киркоровым. Несмотря на то, что Ротару за время пандемии прибавила в весе, она по-прежнему выглядела молодой и энергичной.  
София Ротару и Филипп Киркоров «Спасибо, «ПЕСНЯ ГОДА 2021» Вот так и идём по жизни вместе, крепко обнявшись и взявшись за руки друг с другом уже 50 лет!! ❤️», - подписал фото Филипп Киркоров. Поклонники заметили, что Филипп Бедросович в этот вечер был явно в ударе. «Филипп - шалун!», «София отлично выглядит🔥🔥🔥», «Софья Михайловна это легенда 😍😍😍 обожаю её, и кстати ☝️ моя Бабуля вообще ярый фанат», «София Ротару выглядит просто фантастически❤️❤️❤️», «София Ротару великолепна ❤️» — написали поклонники.
София Ротару и Филипп Киркоров Не так давно у Ротару заподозрили в болезни Паркинсона. У звезды наблюдался тремор рук. Однако концертный директор артистки заявил, что Софья Михайловна здорова, а дрожь в руках связана исключительно с волнением, которое Ротару до сих пор испытывает, находясь на сцене.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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