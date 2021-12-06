Сравнение графики в кампании Halo Infinite — первая демонстрация и финальная версия





Летом 2020 года студия 343 Industries показала впервые геймплей кампании Halo Infinite. После той демонстрации на нее обрушилось много критики, а релиз игры пришлось отложить больше чем на год, изначально проект должен был выйти 10 ноября 2020 года. Через несколько дней, 8 декабря 2021 года, состоится релиз кампании, и журналисты уже выставили оценки сюжетному режиму.

Вместе с тем, в сети появились графические сравнения финальной версии Halo Infinite с тем, что показывали летом 2020 года. Ниже можно видеть одно из таких сравнений. В нем детально можно видеть, насколько сильно графически улучшили проект.

При этом изменения коснулись не только отдельных моментов графики, но в и в целом визуального стиля, что хорошо видно на измененной карте. Но далеко не все изменения в лучшую сторону, в сравнении можно видеть небольшой даунгрейд в катсценах второстепенных персонажей (волос). Кроме того, освещение в ряде сцен смотрится лучше именно в ранней демонстрации игры.

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Важно отметить, что финальный билд в видео запущен на Xbox Series X. Уже 8 декабря 2021 года игру Halo Infinite смогут оценить все подписчики сервиса Game Pass, куда она попадет в день релиза.