Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сравнение графики в кампании Halo Infinite — первая демонстрация и финальная версия

Сравнение графики в кампании Halo Infinite — первая демонстрация и финальная версия


Летом 2020 года студия 343 Industries показала впервые геймплей кампании Halo Infinite. После той демонстрации на нее обрушилось много критики, а релиз игры пришлось отложить больше чем на год, изначально проект должен был выйти 10 ноября 2020 года. Через несколько дней, 8 декабря 2021 года, состоится релиз кампании, и журналисты уже выставили оценки сюжетному режиму.

Вместе с тем, в сети появились графические сравнения финальной версии Halo Infinite с тем, что показывали летом 2020 года. Ниже можно видеть одно из таких сравнений. В нем детально можно видеть, насколько сильно графически улучшили проект.

При этом изменения коснулись не только отдельных моментов графики, но в и в целом визуального стиля, что хорошо видно на измененной карте. Но далеко не все изменения в лучшую сторону, в сравнении можно видеть небольшой даунгрейд в катсценах второстепенных персонажей (волос). Кроме того, освещение в ряде сцен смотрится лучше именно в ранней демонстрации игры.


Watch this video on YouTube

Важно отметить, что финальный билд в видео запущен на Xbox Series X. Уже 8 декабря 2021 года игру Halo Infinite смогут оценить все подписчики сервиса Game Pass, куда она попадет в день релиза.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Моника Беллуччи рассказала о Венсане Касселе, движении #MeToo и отношении к старению: "Когда сдает тело, душа возвышается"
Моника Беллуччи рассказала о Венсане Касселе, движении #MeToo и
В ТГПУ появился первый студенческий археологический отряд
В ТГПУ появился первый студенческий археологический отряд
В «Смене» школьники познакомятся с основами программирования и 3D-моделирования
В «Смене» школьники познакомятся с основами программирования и
В Салехарде состоялось первое пленарное заседание Арктического совета в рамках председательства России
В Салехарде состоялось первое пленарное заседание Арктического совета
Конференция «Перспективы развития исследований в сфере наук об образовании» объединила специалистов из разных стран
Конференция «Перспективы развития исследований в сфере наук об
Сравнение графики в кампании Halo Infinite — первая демонстрация и финальная версия
Сравнение графики в кампании Halo Infinite — первая демонстрация и
Как выглядит кампания Halo Infinite на Xbox One, Xbox One X, Xbox Series X | S
Как выглядит кампания Halo Infinite на Xbox One, Xbox One X, Xbox
Digital Foundry: Halo Infinite — отличная игра, но в ней есть «вопиющие недостатки»
Digital Foundry: Halo Infinite — отличная игра, но в ней есть
Moon Studios (создатели Ori) критикуют Microsoft за политику эксклюзивных игр
Moon Studios (создатели Ori) критикуют Microsoft за политику
Иркутск получит 820 миллионов рублей из областного бюджета
Иркутск получит 820 миллионов рублей из областного бюджета
ЦБ предложил ввести обязательную сумму возврата жертвам мошенников
ЦБ предложил ввести обязательную сумму возврата жертвам мошенников
Новую электростанцию готовят к запуску в поселке Мама
Новую электростанцию готовят к запуску в поселке Мама

Топ на сегодня

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев устроили разборки на потеху публике
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев устроили разборки на потеху публике
Ксения Собчак надела на голову трусы или бюстгальтер – спорят ее фанаты
Ксения Собчак надела на голову трусы или бюстгальтер – спорят ее
Итоги недели: цена биткоина в моменте упала до $42 000, а Путин напомнил о рисках криптовалют
Итоги недели: цена биткоина в моменте упала до $42 000, а Путин
Подведены итоги третьего дня форума #МЫВМЕСТЕ
Подведены итоги третьего дня форума #МЫВМЕСТЕ
FTX представила предложения по регулированию криптовалютной индустрии
FTX представила предложения по регулированию криптовалютной индустрии

Еще по теме

Как графически улучшили кампанию Halo Infinite за год – эксклюзивное сравнение от Game Informer
Как выглядит кампания Halo Infinite на Xbox One, Xbox One X, Xbox Series X | S
Новый геймплей кампании Halo Infinite показали журналисты IGN
Digital Foundry проанализировали обновленную графику Halo Infinite – они не остались довольны