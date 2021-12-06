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Стас Садальский посмеялся над Машей Распутиной

Стас Садальский посмеялся над Машей Распутиной
Актер посмеялся над тем, что певица Маша Распутина хочет судиться с Андреем Малаховым.   После того, как вся Россия узнала, что происходит в семье Маши Распутиной, а ее дочь дважды успели приложить в студии Андрея Малахова, певица решила подать на ведущего в суд. Артистка объявила: «В суд будем подавать на передачу. Потому что так врать и так нагло порочить имя мое – недопустимо. У меня просто даже слов нет». Стасу Садальскому это слушать смешно. «Как он мог пускать в эфир непроверенные факты! Подонок!» – цитирует слова Распутиной Стас и считает, что в них много позы и пафоса. «Она прекрасно понимает, что Андрей не при чем, – говорит Садальский. – Но ей надо было кого-то выбрать, и она выбрала того, в кого плюнуть безопасно – Андрея. Безопасно и бессмысленно. Это все равно что подать в суд на проектор, а не на планетарий».
Маша Распутина Садальский пояснил, что все громкие заявления Распутиной – это буря в стакане воды. И выиграть суд против него точно не получится. «На этих передачах работает куча безмозглых, профнепригодных людей, – уверен Садальский. – Меня они много раз подводили, я просто Андрею не жалуюсь, понимаю, что он ничего не изменит. Сколько раз они по-тихому расспрашивали, а потом выдавали мои идеи за свои. Сколько раз подставляли. Я зарекся участвовать в «Прямом эфире». «А Андрей просто отличный артист», – заверил Стас у себя в «Инстаграме». – Он сценарий часто видит только перед эфиром, но прекрасно по нему играет!»
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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