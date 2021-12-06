"Стринги разлепили попку! Гарик такое любит": девушка Харламова снялась топлес, показав свои ягодицы

Вадим Карасев

Еще прошлой осенью звезду "Камеди клаб" Гарика Харламова заподозрили в романе с 28-летней актрисой Катериной Ковальчук. Последняя поразила фанатов, обнародовав откровенное фото в одних трусиках.

Артистка опубликовала пикантное фото, на котором позирует топлес на фоне моря. Катерина Ковальчук продемонстрировала свои крепкие ягодицы в миниатюрных стрингах, приведя в восторг поклонников.

"А с виду такая скромняшка", "Малышка на миллион", "Опять себе красотку наш Гарик отхватил?? Везунчик", "Умеет же Харлашка найти подход к девушкам", "Асмус позавидует??", "Горяча!", "Стринги разлепили попку! Гарик такое любит", "Ну какова красота!" — цитирует пользователей Сети Teleprogramma.pro.

Сама Екатерина Ковальчук не скрывает, что у нее прекрасные отношения с Гариком Харламовым.

Он прекрасный человек и актер, с ним очень комфортно на площадке и в жизни. На съемках он все время шутил, он вообще мегапозитивный человек, и его стакан всегда наполовину полон. Я учусь этому у него.

По словам Екатерины Ковальчук, ей не хватало позитива и оптимизма, тогда как Гарик Харламов заряжал энергией всю съемочную площадку.

Это очень чувствовалось, и от этого работалось гораздо легче. Благодаря шуткам Гарика мы справились, пережили ночные съемки на натуре, да еще и во время дождя. Я рада, что нам удалось поработать вместе.

Актриса заявила, что до этих съемок не была знакома с Гариком Харламовым. "Мне еще очень понравилось, что он очень открытый, простой, искренний и в работе, и в жизни", — сказала Ковальчук.

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