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Сын Регины Тодоренко растет любителем девчонок

Сын Регины Тодоренко растет любителем девчонок
Ведущая Регина Тодоренко рассказала о своем сыне Михаиле. Сегодня сыну телеведущей и Влада Топалова, Михаилу,исполнилось три года. В честь этого события Регина решила похвастаться навыками и умениями своего первенца, а их оказалось немало. Причем, в столь нежном возрасте ребенок уже умеет много интересного и не перестает удивлять родителей. 
Регина Тодоренко с сыном «3 года ❤️ 🎉 Михаил, Майкл, Мишель, Моня, Маня😃, наш сыночек! Мы любим тебя всем сердцем! Ты так повзрослел за этот год, так многому научился. Ты любишь классическую музыку и балет, ты умеешь самостоятельно намазывать масло на хлеб и под присмотром варить пельмени 🤣, совершенно отказываешься одеваться сам, зато моешься как настоящий мужчина со словами «закройте дверь, не подглядывайте», вы хочешь стать фаготистом и играть в оркестре; ты смотришь, как мама путешествует по миру и потихоньку сам становишься частью путешествий; тебе нравится рыбачить и играть на музыкальных инструментах; когда ты с папой, тебе ничего не страшно, вместе вы можете играть на гитарах часами; ты внимательный и часто даришь подарки просто так 😃; ты очень любишь обнимать девочек, а ещё по вечерам сражаешься с динозаврами, ведьмами и хищниками ☺️ , и еще миллион мелочей, которым учишься прямо сейчас. Мир такой огромный 🌍, тебе столько предстоит узнать, исследовать. Вперёд, наш маленький Колумб! Мама любит тебя и всегда поддержит!», — трогательно обратилась к сыну теледива.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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