Токен BTT подорожал на 40% после анонса запуска мейннета BitTorrent Chain

Tron Foundation анонсировала запуск 12 декабря 2021 года основной сети кроссчейн-решения BitTorrent Chain (BTTC) и деноминацию нативного токена BTT. Цена актива выросла более чем на 40%.

https://twitter.com/Tronfoundation/status/1467828842522116097

Согласно заявлению, протокол BTTC использует алгоритм консенсуса Proof-of-Stake и сайдчейны для масштабирования контрактов. Он обеспечивает взаимодействие с публичными блокчейнами Ethereum, TRON и Binance Smart Chain (BSC).

Одновременно с запуском мейннета произойдет деноминация нативного токена BTT в соотношении 1:1000. Общее предложение монет в сети увеличится с 990 млрд до 990 трлн.

Среди основных вариантов использования актива:

возможность стать валидатором;

депонирование для стейкинга;

участие в управлении сообществом;

оплата газа в BTTC.

Старый токен переименуют в BTTOLD, и активы какое-то время будут сосуществовать, свободно обмениваясь между собой.

BTTOLD сохранит свои исходные способы применения:

оплата хранения файлов в системе BTFS;

BTFS-майнинг;

ускорение загрузки на протоколе BitTorrent.

Решение резко увеличить предложение монет в проекте объяснили необходимостью обслуживать более 90 млн активных пользователей BitTorrent с установленной базой торрент-клиентов в сети более 2 млрд. Количество существующих токенов на один клиент составляет менее 500 единиц, что может вызвать дефицит.

Также команда отметила, что нынешние BTT неудобны в расчетах, когда зачастую приходится использовать незначительные числа с большим количеством десятичных знаков. Например, стандартное вознаграждение за майнинг для пользователя составляет 0,00231 BTT.

Новые токены выпустят в основной сети TRON на протоколе TRC-20, тогда как для старых использовался TRC-10.

На фоне объявления цена BTT менее чем за час взлетела приблизительно на 43% — с уровня около $0,0025 до отметки $0,00345. На момент написания курс скорректировался к $0,003.

Часовой график BTT/USD биржи Bitfinex. Данные: TradingView.

Напомним, основатель проекта Tron Джастин Сан анонсировал запуск BTTC в сентябре 2021 года, тестовая сеть начала работу 30 октября.