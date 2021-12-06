Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Токен BTT подорожал на 40% после анонса запуска мейннета BitTorrent Chain

Токен BTT подорожал на 40% после анонса запуска мейннета BitTorrent Chain


Tron Foundation анонсировала запуск 12 декабря 2021 года основной сети кроссчейн-решения BitTorrent Chain (BTTC) и деноминацию нативного токена BTT. Цена актива выросла более чем на 40%.


https://twitter.com/Tronfoundation/status/1467828842522116097

Согласно заявлению, протокол BTTC использует алгоритм консенсуса Proof-of-Stake и сайдчейны для масштабирования контрактов. Он обеспечивает взаимодействие с публичными блокчейнами Ethereum, TRON и Binance Smart Chain (BSC).


Одновременно с запуском мейннета произойдет деноминация нативного токена BTT в соотношении 1:1000. Общее предложение монет в сети увеличится с 990 млрд до 990 трлн.


Среди основных вариантов использования актива:


  • возможность стать валидатором;
  • депонирование для стейкинга;
  • участие в управлении сообществом;
  • оплата газа в BTTC.

Старый токен переименуют в BTTOLD, и активы какое-то время будут сосуществовать, свободно обмениваясь между собой.


BTTOLD сохранит свои исходные способы применения:


  • оплата хранения файлов в системе BTFS;
  • BTFS-майнинг;
  • ускорение загрузки на протоколе BitTorrent.

Решение резко увеличить предложение монет в проекте объяснили необходимостью обслуживать более 90 млн активных пользователей BitTorrent с установленной базой торрент-клиентов в сети более 2 млрд. Количество существующих токенов на один клиент составляет менее 500 единиц, что может вызвать дефицит.


Также команда отметила, что нынешние BTT неудобны в расчетах, когда зачастую приходится использовать незначительные числа с большим количеством десятичных знаков. Например, стандартное вознаграждение за майнинг для пользователя составляет 0,00231 BTT.


Новые токены выпустят в основной сети TRON на протоколе TRC-20, тогда как для старых использовался TRC-10.


На фоне объявления цена BTT менее чем за час взлетела приблизительно на 43% — с уровня около $0,0025 до отметки $0,00345. На момент написания курс скорректировался к $0,003.


Часовой график BTT/USD биржи Bitfinex. Данные: TradingView.

Напомним, основатель проекта Tron Джастин Сан анонсировал запуск BTTC в сентябре 2021 года, тестовая сеть начала работу 30 октября.

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Жительница Йошкар-Олы лишилась 800 000 рублей в попытке заработать на криптовалютах
Жительница Йошкар-Олы лишилась 800 000 рублей в попытке заработать на
Участок земли рядом со Snoop Dogg в проекте The Sandbox продали за $450 000
Участок земли рядом со Snoop Dogg в проекте The Sandbox продали за
Ориентированный на криптовалюты робо-эдвайзер Stacked привлек $35 млн
Ориентированный на криптовалюты робо-эдвайзер Stacked привлек $35 млн
Токен BTT подорожал на 40% после анонса запуска мейннета BitTorrent Chain
Токен BTT подорожал на 40% после анонса запуска мейннета BitTorrent
ЦБ Зимбабве приступил к изучению CBDC
ЦБ Зимбабве приступил к изучению CBDC
BitNile возглавила раунд финансирования DeFi-проекта Earnity на $15 млн
BitNile возглавила раунд финансирования DeFi-проекта Earnity на $15
Dress Code. В Лондоне прошла премия британского независимого кино. Среди гостей — Кейт Бекинсейл, Эмма Коррин, Рут Уилсон
Dress Code. В Лондоне прошла премия британского независимого кино.
Стас Садальский посмеялся над Машей Распутиной
Стас Садальский посмеялся над Машей Распутиной
Яна Рудковская жестко высказалась о словах Тарасовой по поводу ее сына
Яна Рудковская жестко высказалась о словах Тарасовой по поводу ее сына
В тайском парке женщинам предлагают обнимать пенисы ради большой любви
В тайском парке женщинам предлагают обнимать пенисы ради большой любви
Психологическая программа успеха: как изменить жизненный путь
Психологическая программа успеха: как изменить жизненный путь
Баг в библиотеке Solana позволял за час украсть до $27 млн
Баг в библиотеке Solana позволял за час украсть до $27 млн

Топ на сегодня

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев устроили разборки на потеху публике
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев устроили разборки на потеху публике
Итоги недели: цена биткоина в моменте упала до $42 000, а Путин напомнил о рисках криптовалют
Итоги недели: цена биткоина в моменте упала до $42 000, а Путин
Ксения Собчак надела на голову трусы или бюстгальтер – спорят ее фанаты
Ксения Собчак надела на голову трусы или бюстгальтер – спорят ее
Подведены итоги третьего дня форума #МЫВМЕСТЕ
Подведены итоги третьего дня форума #МЫВМЕСТЕ
FTX представила предложения по регулированию криптовалютной индустрии
FTX представила предложения по регулированию криптовалютной индустрии

Еще по теме

Кроссчейн-решение BitTorrent Chain стало совместимым с Binance Smart Chain
В сети Binance Smart Chain состоится хардфорк Bruno
Биржа HitBTC добавляет BitTorrent в листинг
Кроссчейн-протокол Wormhole добавит поддержку блокчейна Polygon