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Участок земли рядом со Snoop Dogg в проекте The Sandbox продали за $450 000

Участок земли рядом со Snoop Dogg в проекте The Sandbox продали за $450 000


Участок виртуальной земли по соседству с американским рэпером Snoop Dogg в проекте The Sandbox продали за 70 903 SAND ($458 038 на момент сделки).




Сделка состоялась на NFT-маркетплейсе OpenSea. Токен называется Wave 1 - 3x3 Estate S [12,-75].


В начале декабря The Sandbox выставил на продажу 122 обычных и 67 премиум-участков виртуальной земли по соседству со Snoop Dogg на общую сумму 437 103 SAND (около $2,16 млн по курсу на момент написания).


Еще два эксклюзивных участка продали на аукционе за 67 142 SAND ($433 737) и 55 125 SAND ($356 107).


https://forklog.com/na-puti-k-metavselennoj-kak-razvivaetsya-industriya-gamefi/

Ранее The Sandbox привлекла $93 млн в раунде финансирования, возглавляемом Vision Fund 2 от SoftBank.


В середине ноября гейминговая платформа анонсировала частичный запуск своей метавселенной для ограниченного числа пользователей. На этом фоне токен SAND обновил исторический максимум на отметке $3,63.


Напомним, в сентябре Snoop Dogg признался, что стоит за аккаунтом Cozomo de’ Medici с NFT-коллекцией на сумму $17,7 млн. Позднее он купил невзаимозаменяемый токен от цифрового художника XCOPY за 1300 ЕТН.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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