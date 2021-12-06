Удача не на их месте: 15 случаев, когда день рождения не удался
Сегодня, 16:35
«Сегодня твой день, наслаждайся этим», - говорим мы людям в их день рождения. Но, как пел сам Игорь Николаев, "День рождения, грустный праздник". И в этом есть доля правды. Ведь даже в самый замечательный день находится место для грусти и печали.
Сегодня мы решили создать для вас подборку фото людей, у которых день рождения не задался.
1. Мои "друзья" все таки пришли на мой день рождения. Я их так люблю!
2. Мой ребенок во время поездки на сафари в день рождения
3. С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
4. Надпись на тортике "С днем рождения лузер". А должно было быть "С днем рождения Лизард"
5. 11 сентября исполнилось 16 лет моей подруге
6. День рождения на карантине:
7. Эти места я подготовил для друзей, которых пригласил
8. Заказал 60 пончиков для всех сотрудников в честь своего дня рождения. И тут же звонок от босса со словами: "От сегодняшнего ты будешь работать из дома целую неделю"
9. Кто-то выбросил остаток моего праздничного торта до того, как я смог забрать его домой
10. Получил травму на свой день рождения
11. Кто-то отрезал втихаря кусочек моего торта на работе
12. Сегодня мой день рождения, и мне удалили 3 камня из почек
13. Когда заказала доставку торта на день рождения
14. Хорошо провожу день рождения
15. Как же это бесит
По материалам: Юмор