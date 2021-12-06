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Удача не на их месте: 15 случаев, когда день рождения не удался

Удача не на их месте: 15 случаев, когда день рождения не удался

«Сегодня твой день, наслаждайся этим», - говорим мы людям в их день рождения. Но, как пел сам Игорь Николаев, "День рождения, грустный праздник". И в этом есть доля правды. Ведь даже в самый замечательный день находится место для грусти и печали.

Сегодня мы решили создать для вас подборку фото людей, у которых день рождения не задался.

1. Мои "друзья" все таки пришли на мой день рождения. Я их так люблю!

2. Мой ребенок во время поездки на сафари в день рождения

3. С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

4. Надпись на тортике "С днем рождения лузер". А должно было быть "С днем рождения Лизард"

5. 11 сентября исполнилось 16 лет моей подруге

6. День рождения на карантине:

7. Эти места я подготовил для друзей, которых пригласил

8. Заказал 60 пончиков для всех сотрудников в честь своего дня рождения. И тут же звонок от босса со словами: "От сегодняшнего ты будешь работать из дома целую неделю"

9. Кто-то выбросил остаток моего праздничного торта до того, как я смог забрать его домой

10. Получил травму на свой день рождения

11. Кто-то отрезал втихаря кусочек моего торта на работе

12. Сегодня мой день рождения, и мне удалили 3 камня из почек

13. Когда заказала доставку торта на день рождения

14. Хорошо провожу день рождения

15. Как же это бесит

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По материалам: Юмор

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