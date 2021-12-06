Умер Марк Рудинштейн

Вадим Карасев

Скончался 75-летний кинопродюсер, актер, основатель фестиваля "Кинотавр" Марк Рудинштейн. Новость подтвердила РИА "Новости" жена кинематографиста Наталья. В середине ноября у Рудинштейна случился сердечный приступ, он попал в реанимацию. За пару месяцев до этого ему сделали экстренную операцию по стентированию коронарных артерий, после чего он чувствовал себя неплохо, однако 16 ноября состояние ухудшилось, продюсера госпитализировали. У него также диагностировали инсульт. С 25 ноября Рудинштейн находился в искусственной коме и на аппарате ИВЛ. Состояние оценивалось как крайне тяжелое.Марк Рудинштейн родился в Одессе, в 80-е был директором и организатором концертов ВИА "Здравствуй, песня!". С начала 90-х снимался в кино, сыграл в фильмах "Аномалия", "Бабий Яр", "Вольф Мессинг" и других. В 1990 году совместно с Олегом Янковским основал фестиваль "Кинотавр" и руководил этим мероприятием в течение 15 лет, после чего президентом фестиваля стал Александр Роднянский.

Маргарита Дорошевич