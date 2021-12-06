В «Артеке» прошли мероприятия, приуроченные ко Дню добровольца

В Международном детском центре «Артек» прошли мероприятия, посвящённые Дню добровольца. Вожатые и педагоги посетили Ливадийскую школу-интернат. Они рассказали ребятам о волонтёрстве и подарили сувениры, сделанные участниками 14-й смены в студиях дополнительного образования.

На территории «Артека» в этот день был открыт арт-объект «Твори добро». Внутри инсталляции, получившей название «Твори добро», летящие бумажные бабочки, на которых ребята оставили самые тёлые пожелания вожатым-волонтёрам и всем артековцам.

Инициативу ребят и педагогов поддержал директор Международного детского центра Константин Федоренко.

«День добровольца объединяет людей, нацеленных созидать, делать мир лучше. Международный детский центр гордится, что в многотысячном сообществе волонтёров России есть и наши вожатые и воспитанники. Они помогают людям, сохраняют историческое и культурное наследие, заботятся о природе... Сегодня добровольческая деятельность особенно необходима. Уверен, этот пример вдохновит на добрые дела многих», – подчеркнул Константин Федоренко.

Смена «Новый год стучится в двери» завершится 22 декабря. В ней принимают участие более 1620 школьников из всех регионов России.