В Братске полиция задержала 53-летнего коммунальщика за продажу наркотиков

Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального управления МВД России «Братское» задержали сбытчика наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Сотрудникам уголовного розыска поступила информация о том, что в центральном районе города неизвестные бесконтактно распространяют запрещенные вещества. Полицейские задержали 53-летнего братчанина, работника одной из городских коммунальных компаний. Из его автомобиля полицейские изъяли пакет с гашишом массой более 32 грамм.

В телефоне задержанного оперативники обнаружили список адресов мест, где он оставил «закладки» с наркотиками для дальнейшего сбыта. В указанных подъездах многоквартирных домов нашли три свертка: два с марихуаной общей массой свыше 100 граммов и один с 33 граммами гашиша.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ - сбыт наркотических средств в крупном размере.

Задержанного заключили под стражу. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Полиция напоминает, что обо всех фактах незаконного оборота, потребления и распространения наркотиков можно сообщить в ближайший отдел полиции по телефону «02», телефону доверия 8(3952) 21-68-88 или оставить интернет-обращение на официальном сайте ведомства.



