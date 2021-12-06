Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Братске полиция задержала 53-летнего коммунальщика за продажу наркотиков

В Братске полиция задержала 53-летнего коммунальщика за продажу наркотиков

Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального управления МВД России «Братское» задержали сбытчика наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Сотрудникам уголовного розыска поступила информация о том, что в центральном районе города неизвестные бесконтактно распространяют запрещенные вещества. Полицейские задержали 53-летнего братчанина, работника одной из городских коммунальных компаний. Из его автомобиля полицейские изъяли пакет с гашишом массой более 32 грамм.

В телефоне задержанного оперативники обнаружили список адресов мест, где он оставил «закладки» с наркотиками для дальнейшего сбыта. В указанных подъездах многоквартирных домов нашли три свертка: два с марихуаной общей массой свыше 100 граммов и один с 33 граммами гашиша.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ - сбыт наркотических средств в крупном размере.

Задержанного заключили под стражу. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Полиция напоминает, что обо всех фактах незаконного оборота, потребления и распространения наркотиков можно сообщить в ближайший отдел полиции по телефону «02», телефону доверия 8(3952) 21-68-88 или оставить интернет-обращение на официальном сайте ведомства.



# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Пятилетней Ане Ямолдиновой с острым лейкозом нужна помощь
Пятилетней Ане Ямолдиновой с острым лейкозом нужна помощь
В Иркутске полицейские разыскивают поджигателя автомобиля
В Иркутске полицейские разыскивают поджигателя автомобиля
С начала года в Иркутске жилье в новостройках подорожало на 23%
С начала года в Иркутске жилье в новостройках подорожало на 23%
Два из десяти трамваев, присланных в Ангарск из Москвы, оказались сломанными
Два из десяти трамваев, присланных в Ангарск из Москвы, оказались
В Братске полиция задержала 53-летнего коммунальщика за продажу наркотиков
В Братске полиция задержала 53-летнего коммунальщика за продажу
Пострадавший из-за пандемии бизнес Иркутской области получил 300 миллионов рублей
Пострадавший из-за пандемии бизнес Иркутской области получил 300
Грандиозные проекты, на которые в СССР не жалели средств, а сегодня они лежат в руинах
Грандиозные проекты, на которые в СССР не жалели средств, а сегодня
"Приветы из прошлого", которые (внезапно) все еще существуют
"Приветы из прошлого", которые (внезапно) все еще существуют
Помощь юриста в решении корпоративных споров
Помощь юриста в решении корпоративных споров
В Роскосмосе впервые продемонстрировали "двустороннюю" версию ракеты "Союз"
В Роскосмосе впервые продемонстрировали "двустороннюю"
Скончался певец и композитор Александр Градский, основатель советского рока
Скончался певец и композитор Александр Градский, основатель
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Близнецов
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Близнецов

Топ на сегодня

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев устроили разборки на потеху публике
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев устроили разборки на потеху публике
Итоги недели: цена биткоина в моменте упала до $42 000, а Путин напомнил о рисках криптовалют
Итоги недели: цена биткоина в моменте упала до $42 000, а Путин
Цена LUNA обновила максимум на фоне притока средств в DeFi-приложения на Terra
Цена LUNA обновила максимум на фоне притока средств в DeFi-приложения
FTX представила предложения по регулированию криптовалютной индустрии
FTX представила предложения по регулированию криптовалютной индустрии
Филипп Киркоров с шиком отпраздновал юбилей дочери и объяснил, зачем пригласил столько звезд
Филипп Киркоров с шиком отпраздновал юбилей дочери и объяснил, зачем

Еще по теме

У жителя Калужской области нашли крупную партию различных наркотиков
1,5 кг гашиша изъяли у москвича на северо–востоке столицы
В Киргизии задержали сотрудника антинаркотического ведомства за сбыт гашиша
Полиция Москвы задержала группу торговцев метадоном