В Челябинской области состоится V Региональный Форум учителей-дефектологов и учителей-логопедов

9–10 декабря 2021 года в Челябинской области состоится V Региональный Форум учителей-дефектологов и учителей-логопедов. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

В форуме примут участие руководители школ и детских садов, специалисты муниципальных органов управления образованием, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, научные работники, родители, представители организаций и учреждений, занимающихся инструментальным обеспечением педагогической практики, изданием профессиональной и популярной литературы в сфере психологии и педагогики.

В ходе форума состоятся мастер-классы ведущих отраслевых специалистов, тематические доклады, а также консультации юристов и практикующих психологов.

Организаторами форума выступают Министерство образования и науки Челябинской области и Областной центр диагностики и консультирования г. Челябинска.