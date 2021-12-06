В чемпионате Ворлдскиллс Россия могут появиться новые компетенции

В перечень компетенций национального чемпионата Ворлдскиллс Россия могут ввести новые компетенции, связанные со швейным производством: технологии швейного производства, диджитализация, апсайклинг, ресайклинг, наладка швейного оборудования. Об этом в ходе Международного форума моды – 2021 рассказала педагог Академии цифровых технологий, президент Палаты текстиля и моды Светлана Мельниченко.

«Мы ведем сейчас переговоры с Ворлдскиллс Россия о том, чтобы, во-первых, включить данные компетенции в чемпионат, потому что специалисты в этих областях нужны предприятиям уже не сегодня. Они нужны были вчера, поэтому их нужно срочно готовить в колледжах и вузах. Во-вторых, Палата текстиля и моды хотела бы проводить свой корпоративный чемпионат по стандартам Ворлдскиллс», – отметила она.



Светлана Мельниченко уточнила, что впоследствии такие компетенции могут стать частью всего соревновательного движения WorldSkills.

Уже сейчас в чемпионате Ворлдскиллс существует компетенция «Цифровой модельер»: участикам необходимо создать скан-макет фигуры человека и под полученные параметры разработать модель одежды.

«Цифровые технологии должны стать неотъемлемой частью образования – в том числе в сфере дизайна», – резюмировала Светлана Мельниченко.