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В чемпионате Ворлдскиллс Россия могут появиться новые компетенции

В чемпионате Ворлдскиллс Россия могут появиться новые компетенции

В перечень компетенций национального чемпионата Ворлдскиллс Россия могут ввести новые компетенции, связанные со швейным производством: технологии швейного производства, диджитализация, апсайклинг, ресайклинг, наладка швейного оборудования. Об этом в ходе Международного форума моды – 2021 рассказала педагог Академии цифровых технологий, президент Палаты текстиля и моды Светлана Мельниченко.

«Мы ведем сейчас переговоры с Ворлдскиллс Россия о том, чтобы, во-первых, включить данные компетенции в чемпионат, потому что специалисты в этих областях нужны предприятиям уже не сегодня. Они нужны были вчера, поэтому их нужно срочно готовить в колледжах и вузах. Во-вторых, Палата текстиля и моды хотела бы проводить свой корпоративный чемпионат по стандартам Ворлдскиллс», – отметила она.
 
Светлана Мельниченко уточнила, что впоследствии такие компетенции могут стать частью всего соревновательного движения WorldSkills.

Уже сейчас в чемпионате Ворлдскиллс существует компетенция «Цифровой модельер»: участикам необходимо создать скан-макет фигуры человека и под полученные параметры разработать модель одежды.

«Цифровые технологии должны стать неотъемлемой частью образования – в том числе в сфере дизайна», – резюмировала Светлана Мельниченко. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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