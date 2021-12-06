В Иркутске полицейские разыскивают поджигателя автомобиля

Сегодня, 6 декабря, утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о возгорании автомобиля Hyundai на улице Лермонтова, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и МЧС. Специалисты установили, что автомобиль подожгли. Оперативники изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент совершения преступления.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудниками Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» разыскивают злоумышленника.

Все, кто знает что-либо о личности подозреваемого, полицейские просят сообщить по телефонам 41-11-64, 21-68-05 или 02.



