В Иркутской области на организацию горячего питания школьников в 2021 году направлен 1 млрд рублей

В Иркутской области на организацию горячего питания в образовательных организациях в 2021 году направлен 1 миллиард рублей, сообщает Министерство образования Иркутской области.

Это средства федерального и областного бюджетов.

Министр образования Иркутской области Максим Парфенов во время прямого эфира, который был посвящен вопросам обеспечения качественным питанием в образовательных организациях региона, сообщил, что в текущем учебном году за счет средств федерального бюджета горячее питание организованно получают все учащиеся 1–4-х классов, а это почти 140 тысяч детей. Кроме этого, детям из многодетных и малоимущих семей, детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам сохраняются социальные гарантии в предоставлении бесплатного питания за счет областных средств.

В соответствии с задачей, поставленной президентом Российской Федерации в послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года, все учащиеся начальных классов (с 1-го по 4-й) должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день.

Министерством просвещения Российской Федерации проведена соответствующая работа для того, чтобы с текущего учебного года нормы, закрепляющие обеспечение всех младшеклассников бесплатным горячим питанием, распространялись на все регионы страны. Бесплатное горячее питание в настоящее время получают 100 процентов учеников начальных классов российских школ.