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В Красноярском крае с начала учебного года мобильный технопарк «Кванториум» посетил шесть территорий

В Красноярском крае с начала учебного года мобильный технопарк «Кванториум» посетил шесть территорий

В Красноярском крае с начала учебного года мобильный детский технопарк «Кванториум» Минпросвещения России посетил шесть территорий, его учениками стали более 1100 детей, сообщает пресс-служба Правительства Красноярского края. 

На создание и работу мобильного «Кванториума» в Красноярском крае в рамках нацпроекта «Образование» было привлечено более 30 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.

Новый учебный год мобильный «Кванториум» начал в Енисейском районе, также технопарк посетил Назарово, Курагинский, Нижнеингашский, Иланский районы и Железногорск.

«Расстояния в нашем огромном крае привносят свои сложности в работу, но то, как встречают наш мобильный технопарк районы, как вовлечены дети и педагоги в онлайн-форматы, какая положительная обратная связь, которую мы получаем, подчеркивает востребованность проекта и заставляет нас постоянно думать о его развитии», – отметил генеральный директор детского технопарка «Кванториум» Сергей Кениг.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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