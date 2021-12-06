В Ленинском округе открыли памятный знак, посвященный 75-летию Победы

В поселке Вересовка прошло торжественное открытие памятного знака, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 2020 году по программе «Народные инициативы» идею поддержали более 1000 иркутян, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.

Инициатива установки монумента и благоустройства территории принадлежит активистам ТОС «Вересовка». Почтить память воинов и тружеников тыла пришли их дети и внуки, сотрудники Иркутского авиационного завода и представители Совета ветеранов Ленинского округа.

Андрей Южаков, первый заместитель мэра Иркутска:

– Установка мемориала в честь наших земляков, защищавших Родину, – еще один пример того, как администрация и жители города вместе создают значимые места. Благодаря программе «Народные инициативы» идеи иркутян, направленные на сохранение памяти о Великой Отечественной войне и героической Победе, могут и должны получать поддержку и воплощение.

Комитетом по управлению Ленинским округом и Иркутским авиазаводом была проведена масштабная архивная работа. Удалось собрать и актуализировать информацию о 15 сотрудниках предприятия – жителях поселка, ушедших на фронт. В ближайшее время их имена будут увековечены на мемориале.

Антон Красноштанов, депутат Государственной думы:

– Приятно, что сегодня в открытии памятного знака участвуют не только взрослые, но и дети. Считаю важным, чтобы наши дети сохраняли и преумножали память о страшных годах войны и ее героях для будущих поколений. Теперь здесь каждый год будут собираться люди, чтобы почтить память тех, кто отдал жизнь за Родину.

На данный момент население поселка Вересовка насчитывает около 350 жителей. В годы войны здесь проживало 150 человек, большинство из них трудились на Иркутском авиационном заводе.