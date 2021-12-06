В Прибайкалье на выходных произошло два землетрясения
Сегодня, 19:50
В Прибайкалье в выходные, 4 и 5 декабря, произошли два землетрясения. Об этом сообщается на сайте Байкальского филиала Геофизической службы РАН.
Эпицентр землетрясения, случившегося 5 декабря, находился в акватории Байкала, приблизительно в 31 километре от острова Ольхон и в 13 километрах от Турки. Магнитуда составила 3,4.
4 декабря толчок зарегистрировали в Северобайкальском районе в 30 километрах от Северомуйска. Магнитуда составила 4,1.
По материалам: irk