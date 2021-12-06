Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Республике Чувашия реализуется проект «Крылья Добра»

В Республике Чувашия реализуется проект «Крылья Добра»

Мастер-класс по робототехнике и работе с беспилотными летательными аппаратами прошел в чебоксарской школе-интернате для обучающихся с ОВЗ в рамках проекта «Крылья Добра», сообщает пресс-служба Министерства образования и молодежной политики Республики Чувашия.

«Акция направлена на приобщение школьников к достижениям современной науки и российским передовым технологиям», – указано в информационном релизе.

Мастер-класс состоял из двух частей: лекции о беспилотных летательных аппаратах и практической части, в ходе которой ребята учились управлять квадрокоптерами.

Школьники выполняли задания опытных наставников и получили представление о научных разработках в области строительства и программирования беспилотных аппаратов.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В Удмуртии запускают систему оценки профмастерства педагогов
В Удмуртии запускают систему оценки профмастерства педагогов
В Республике Чувашия реализуется проект «Крылья Добра»
В Республике Чувашия реализуется проект «Крылья Добра»
В Татарстане пройдет семинар для педагогов кадетских школ
В Татарстане пройдет семинар для педагогов кадетских школ
В Челябинской области состоится V Региональный Форум учителей-дефектологов и учителей-логопедов
В Челябинской области состоится V Региональный Форум
В чемпионате Ворлдскиллс Россия могут появиться новые компетенции
В чемпионате Ворлдскиллс Россия могут появиться новые компетенции
Ученые исследовали генетическую историю медоносной пчелы
Ученые исследовали генетическую историю медоносной пчелы
598 заражений COVID-19 выявили в Иркутской области за сутки
598 заражений COVID-19 выявили в Иркутской области за сутки
Пятилетней Ане Ямолдиновой с острым лейкозом нужна помощь
Пятилетней Ане Ямолдиновой с острым лейкозом нужна помощь
В Иркутске полицейские разыскивают поджигателя автомобиля
В Иркутске полицейские разыскивают поджигателя автомобиля
С начала года в Иркутске жилье в новостройках подорожало на 23%
С начала года в Иркутске жилье в новостройках подорожало на 23%
Два из десяти трамваев, присланных в Ангарск из Москвы, оказались сломанными
Два из десяти трамваев, присланных в Ангарск из Москвы, оказались
В Братске полиция задержала 53-летнего коммунальщика за продажу наркотиков
В Братске полиция задержала 53-летнего коммунальщика за продажу

Топ на сегодня

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев устроили разборки на потеху публике
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев устроили разборки на потеху публике
Цена LUNA обновила максимум на фоне притока средств в DeFi-приложения на Terra
Цена LUNA обновила максимум на фоне притока средств в DeFi-приложения
Итоги недели: цена биткоина в моменте упала до $42 000, а Путин напомнил о рисках криптовалют
Итоги недели: цена биткоина в моменте упала до $42 000, а Путин
FTX представила предложения по регулированию криптовалютной индустрии
FTX представила предложения по регулированию криптовалютной индустрии
Ксения Собчак надела на голову трусы или бюстгальтер – спорят ее фанаты
Ксения Собчак надела на голову трусы или бюстгальтер – спорят ее

Еще по теме

В Минске состоялось координационное совещание по вопросам развития сотрудничества в области применения беспилотных летательных аппаратов
В чебоксарском центре «Эткер» состоялся День межпредметной интеграции
В Курской области пройдет мастер-класс для педагогов центров «Точка роста»
В Чувашии наградили талантливых школьников