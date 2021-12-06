В Республике Чувашия реализуется проект «Крылья Добра»

Мастер-класс по робототехнике и работе с беспилотными летательными аппаратами прошел в чебоксарской школе-интернате для обучающихся с ОВЗ в рамках проекта «Крылья Добра», сообщает пресс-служба Министерства образования и молодежной политики Республики Чувашия.

«Акция направлена на приобщение школьников к достижениям современной науки и российским передовым технологиям», – указано в информационном релизе.

Мастер-класс состоял из двух частей: лекции о беспилотных летательных аппаратах и практической части, в ходе которой ребята учились управлять квадрокоптерами.

Школьники выполняли задания опытных наставников и получили представление о научных разработках в области строительства и программирования беспилотных аппаратов.