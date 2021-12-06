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В Роскосмосе впервые продемонстрировали "двустороннюю" версию ракеты "Союз"

В Роскосмосе впервые продемонстрировали "двустороннюю" версию ракеты "Союз"

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин показал в своем Telegram-канале "двустороннюю" ракету-носитель "Союз-СТ-Б". При этом он пошутил, что она предназначена для запуска с другой стороны Земли.

На опубликованном снимке изображена российская ракета-носитель "Союз-СТ-Б", установленная на стартовом столе космодрома Куру. Из-за отражения в воде на фотографии получилось будто две ракеты, одна из которых смотрит носом внутрь земли.

"Самарские ракетчики создали двустороннюю ракету - специально для запуска с другой стороны Земли", - говорится в подписи к фото.

"Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат" успешно стартовал в воскресенье во французской Гвиане и вывел на орбиту два европейских спутника Galileo FOC. Для 2021 года этот старт стал 21-м пуском отечественных космических ракет и первым с Гвианского центра.

Ранее Ruposters писал, что "Российские космические системы" разработали новые чипы для спутников.

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По материалам: uposters.ru

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