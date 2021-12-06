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В Салехарде состоялось первое пленарное заседание Арктического совета в рамках председательства России

В Салехарде состоялось первое пленарное заседание Арктического совета в рамках председательства России

В Салехарде состоялось первое пленарное заседание Арктического совета в рамках председательства России, сообщает интернет-газета «Глас народа».

В мероприятии в гибридном формате приняли участие около 180 делегатов из восьми стран – членов Арктического совета, шести организаций коренных народов Арктики, представители шести рабочих групп Совета и более 30 государств и организаций – наблюдателей Совета.

Участники обсудили темы программы председательства России и 10-летнего Стратегического плана Арктического совета: сотрудничество между коренными народами и арктическими регионами, достижение целей Стратегического плана Арктического совета, молодежное сотрудничество, культурную программу.

Следующее пленарное заседание Арктического совета состоится в Архангельске в мае 2022 года.

Российская Федерация с июня текущего года по 2023 год является председателем Арктического совета. Председательство России проходит под лозунгом «Ответственное управление для устойчивой Арктики».

План председательства России в Арктическом совете включает 116 мероприятий в 11 регионах России. Запланированы форумы, конгрессы, студенческие саммиты, круглые столы, чемпионат профессионального мастерства, научно-практические конференции и экспедиции. Организаторы мероприятий – федеральные и региональные органы исполнительной власти, общественные и образовательные организации, бизнес-структуры.

# Общество
По материалам: edu.ru

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