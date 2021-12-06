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В «Смене» школьники познакомятся с основами программирования и 3D-моделирования

В «Смене» школьники познакомятся с основами программирования и 3D-моделирования

Во Всероссийском детском центре «Смена» проходит Всероссийская профильная смена по цифровым технологиям и 3D-моделированию, сообщает Минпросвещения России.

В ней принимают участие 150 школьников со всей страны. В числе участников смены – авторы собственных проектов в сфере IT и лучших эссе на тему цифровых технологий, они познакомятся с основами инженерно-технического конструирования, моделирования и программирования.

Всероссийская профильная смена по цифровым технологиям и 3D-моделированию проводится в ВДЦ «Смена» с 28 ноября по 11 декабря 2021 года. Цель образовательной программы – развитие научно-технического и творческого мышления школьников.

«Информационные технологии нашли своё применение во всех сферах современной жизни. Сейчас школьники не только активно используют их, но и способны сами создавать интересные и конкурентоспособные проекты. Во Всероссийском детском центре «Смена» созданы все условия для того, чтобы эти талантливые ребята смогли реализовать свой потенциал», – отметил директор ВДЦ «Смена» Игорь Журавлёв.

В рамках профильной смены ребята принимают участие в мастер-классах по виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) и технологии интернет-вещей в области прототипирования, изучают основы 3D-моделирования, посещают лекции по целеполаганию, а также созданию и презентации успешных проектов. Участники смены смогут познакомиться с историей робототехники, научиться свободно и грамотно владеть основной технической терминологией. Занятия для ребят проводят участники проектов для компаний «Юлмарт», ИЛИМ, Veeam, эксперты АНО «Агентство инновационного развития», специалисты Rutube и представители других российских компаний, работающих в сфере цифровых и информационных технологий.

По итогам всех образовательных занятий ребята создадут свой проект и защитят его на презентационной сессии перед экспертным сообществом.

Организаторами смены являются АНО «Агентство инновационного развития», Всероссийский детский центр «Смена».

Всероссийский детский центр «Смена» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации, работает в круглогодичном режиме.

В ВДЦ «Смена» реализуются программы, направленные на гражданско-патриотическое воспитание, профориентацию и здоровый образ жизни.

# Общество
По материалам: edu.ru

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