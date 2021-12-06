Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В тайском парке женщинам предлагают обнимать пенисы ради большой любви

В тайском парке женщинам предлагают обнимать пенисы ради большой любви

Посетителям парка гигантских пенисов на северо-востоке Таиланда предлагают обнять понравившуюся статую мужских гениталий ради того, чтобы повстречать партнера с такими же размерами, сообщает портал Pattayapeople.ru.

Уникальная туристическая достопримечательность находится в окрестностях города Кхонкэн. В парке под названием "Площадь пенисов" находится множество фаллосов на любой вкус.

Пользователи соцсетей с удовольствием публикуют фотографии из необычного парка, на которых они обнимают пенисы, чтобы встретить "большую" любовь.

По словам владельца парка, в нем выставлены пенисы злого божества Лахона, которое сексуально домогалось людей. В результате его наказали кастрацией, выставив напоказ отсечённые гениталии в знак неодобрения его действий.

Как писал NEWSTES, ранее женщина устроила оргию с порноактрисами на 40-летие своего бойфренда.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В тайском парке женщинам предлагают обнимать пенисы ради большой любви
В тайском парке женщинам предлагают обнимать пенисы ради большой любви
Психологическая программа успеха: как изменить жизненный путь
Психологическая программа успеха: как изменить жизненный путь
Баг в библиотеке Solana позволял за час украсть до $27 млн
Баг в библиотеке Solana позволял за час украсть до $27 млн
СМИ узнали о планах Polygon привлечь до $150 млн венчурных инвестиций
СМИ узнали о планах Polygon привлечь до $150 млн венчурных инвестиций
Фонд прямых инвестиций Узбекистана договорился о сотрудничестве с Kobea Group для выпуска токенов
Фонд прямых инвестиций Узбекистана договорился о сотрудничестве с
Binance поддержит хардфорк Ethereum и обновление Stacks
Binance поддержит хардфорк Ethereum и обновление Stacks
СМИ: индийский банк Kotak объявил о сотрудничестве с криптобиржей WazirX
СМИ: индийский банк Kotak объявил о сотрудничестве с криптобиржей
BIS назвал децентрализацию DeFi-протоколов иллюзией
BIS назвал децентрализацию DeFi-протоколов иллюзией
Егор Крид жестко высказался о своем романе с Валей Карнавал
Егор Крид жестко высказался о своем романе с Валей Карнавал
Филипп Киркоров может угодить на пятнадцать суток
Филипп Киркоров может угодить на пятнадцать суток
Ирина Безрукова высказалась о чувствах к своему умершему сыну
Ирина Безрукова высказалась о чувствах к своему умершему сыну
Шура назвал Юрия Лозу трусом
Шура назвал Юрия Лозу трусом

Топ на сегодня

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев устроили разборки на потеху публике
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев устроили разборки на потеху публике
Итоги недели: цена биткоина в моменте упала до $42 000, а Путин напомнил о рисках криптовалют
Итоги недели: цена биткоина в моменте упала до $42 000, а Путин
Ксения Собчак надела на голову трусы или бюстгальтер – спорят ее фанаты
Ксения Собчак надела на голову трусы или бюстгальтер – спорят ее
Подведены итоги третьего дня форума #МЫВМЕСТЕ
Подведены итоги третьего дня форума #МЫВМЕСТЕ
FTX представила предложения по регулированию криптовалютной индустрии
FTX представила предложения по регулированию криптовалютной индустрии

Еще по теме

Тысячи пенисов выбросило на побережье Калифорнии после шторма
Костромичам предлагают дарить на День святого Валентина шоколадные пенисы
Две катапульты образца осадных орудий XV 100-летия установят в парке «Сокольники»
Пенис мог бы быть клитором и еще 15 удивительных фактов о нем