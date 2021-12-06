В тайском парке женщинам предлагают обнимать пенисы ради большой любви

Вадим Карасев

Посетителям парка гигантских пенисов на северо-востоке Таиланда предлагают обнять понравившуюся статую мужских гениталий ради того, чтобы повстречать партнера с такими же размерами, сообщает портал Pattayapeople.ru.

Уникальная туристическая достопримечательность находится в окрестностях города Кхонкэн. В парке под названием "Площадь пенисов" находится множество фаллосов на любой вкус.



Пользователи соцсетей с удовольствием публикуют фотографии из необычного парка, на которых они обнимают пенисы, чтобы встретить "большую" любовь.

По словам владельца парка, в нем выставлены пенисы злого божества Лахона, которое сексуально домогалось людей. В результате его наказали кастрацией, выставив напоказ отсечённые гениталии в знак неодобрения его действий.

Как писал NEWSTES, ранее женщина устроила оргию с порноактрисами на 40-летие своего бойфренда.