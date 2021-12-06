В Татарстане пройдет семинар для педагогов кадетских школ

17 декабря на базе Болгарской кадетской школы-интерната имени П.А. Карпова (Республика Татарстан) пройдет республиканский семинар среди кадетских школ и кадетских школ-интернатов на тему «Казачество на службе Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

«Цель семинара – повышение роли российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и его готовности к служению Отечеству, в том числе с использованием потенциала казачьих кадетских классов», – указано в сообщении.

Участники семинара обменяются опытом по оформлению документации дополнительного образования, организации занятий с казачьей атрибутикой. Кроме того, пройдет тематическая встреча с казаками Спасского района.