В ТГПУ появился первый студенческий археологический отряд

В Томском государственном педагогическом университете открылся первый студенческий археологический отряд, сообщает пресс-служба вуза.

Отряд студентов-археологов «Экскалибур» стал первым в Томской области. Кроме него, в Вузовском штабе студенческих отрядов ТГПУ работают также три других студенческих отряда: педагогический «Данко», сельскохозяйственный «Клевер», сервисный «Аквилон».

Студенты историко-филологического факультета ТГПУ, ставшие инициаторами создания отряда, уже совершили пробный выезд на раскопки: в конце прошлого учебного года команда отряда выехала на первую трудовую вахту в составе «Клевера», после сезонной работы было решено создать отдельную структуру.

«Отряды археологического направления в период летних каникул работают на раскопках в Ленинградской, Сахалинской и Иркутской областях, а также в Республике Крым и других регионах России. Наши бойцы прошлым летом выезжали в Иркутскую область, где работали на объекте «Мальта мост-3», рядом с поселком Мальта. Жили в хорошо оборудованном лагере со всеми необходимыми условиями, а вечерами после работы собирались у костра, пели песни и общались с ребятами, которые приезжали работать, например, в рамках практики», – сказал командир САО «Экскалибур» студент историко-филологического факультета ТГПУ Никита Пугачев.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.