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В Удмуртии запускают систему оценки профмастерства педагогов

В Удмуртии запускают систему оценки профмастерства педагогов

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Республики Удмуртия запускает систему оценки профессиональных компетенций учителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобрнауки.

К обучению приступили специалисты из 52 школ региона.

Онлайн-платформа  позволяет пройти самодиагностику и построить индивидуальный профиль компетенций, сформировать индивидуальный трек профессионального роста. Также благодаря новой платформе можно будет зарегистрироваться на события, которые проводит Институт развития образования, и получить методическую консультацию у тьюторов центра.
 
«Этот ресурс не только позволит центру активно использовать цифровые технологии при построении индивидуального образовательного маршрута, но и в реализации собственных образовательных проектов и станет действенным инструментом обучения педагогов», – уточняется в информационном релизе.

# Общество
По материалам: edu.ru

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