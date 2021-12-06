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Вечером 6 декабря торжественно включат подсветку Братской ГЭС

Вечером 6 декабря торжественно включат подсветку Братской ГЭС

6 декабря состоится торжественное включение подсветки Братской ГЭС. За мероприятием можно будет следить в прямом эфире телеканала БСТ24, сообщаетт пресс-служба администрации Братска.

Праздничный эфир начнется в 19:00 и будет транслироваться на телеканале БСТ24, на сайтах и в соцсетях телекомпании и администрации Братска.

Зрители смогут увидеть архивные кадры о Братской ГЭС и концертную программу от ТКЦ «Братск-АРТ» прямо со смотровой площадки. Ведущие в прямом эфире встретятся с ветеранами Братской ГЭС и представителями династии энергетиков. Закончится прямой эфир включением подсветки Братской ГЭС и праздничным салютом.

Проект по подсветке Братской ГЭС компания En+ Group приурочила к 60-летию запуска первого агрегата. Подсветка состоит из трех сотен светильников.

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По материалам: irk

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