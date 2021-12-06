Власти Китая назвали NFT и метавселенные потенциальными схемами Понци

Метавселенные и NFT могут оказаться пузырями, схемами Понци или другими видами финансового мошенничества. Об этом говорится в официальном блоге Центральной политико-юридической комиссии Коммунистической партии Китая.

Орган отвечает за реализацию административно-политических и юридических установок партийного руководства.

В комиссии отметили существующий ажиотаж в сегменте. Со ссылкой на СМИ авторы блога напомнили, что участок виртуальной земли на платформе The Sandbox был продан за $4,3 млн, побив прежний рекорд, установленный на Decentraland — $2,43 млн.

Также в этом виртуальном мире сингапурский певец Джей Джей Лин купил три дома примерно за $113 000.

Касательно Decentraland авторы обратили внимание, что платформа ясно заявляет о дефиците виртуальной земли для пользователей. Участки продаются на аукционах, а покупатели торгуются с помощью NFT.

Как и на любом рынке при наличии определенного количества товара его цена растет, когда на него выходит все больше людей. При этом вызвать хайп в виртуальном мире проще, чем в реальном, полагают авторы.

Они также отметили "расплывчатое" понимание в обществе самого понятия метавселенной.

"У всех нет недостатка в представлениях о метавселенной, но ей не хватает признанного определения", — заявили в комиссии.

В блоге подчеркнуто, что многие статьи и отчеты указывают на существующий пузырь в цене цифровых коллекций, а сами NFT связывают с такими рисками, как отмывание денег и финансовые мошенничества.

https://forklog.com/tsifrovaya-prachechnaya-kak-nft-usugublyayut-problemu-otmyvaniya-deneg/

Напомним, в сентябре о пузыре в секторе NFT предупредили государственные СМИ Китая.