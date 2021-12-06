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Все DLC для Destiny 2 уберут из Game Pass на этой неделе, а Forsaken станет бесплатным

Все DLC для Destiny 2 уберут из Game Pass на этой неделе, а Forsaken станет бесплатным


На этой неделе компания Bungie удалит из подписки Game Pass на приставках Xbox One и Xbox Series X | S все дополнения для игры Destiny 2. Об этом было объявлено более двух недель назад. Уже в среду, 8 декабря, из подписки Game Pass удалят:



Destiny 2: Beyond Light



Destiny 2: Shadowkeep



Destiny 2: Forsaken

Сейчас последняя возможность, чтобы купить эти дополнения со скидками для подписчиков Game Pass.

Отметим, что дополнение Destiny 2: Forsaken на этой же неделе станет бесплатным, точнее его часть. С 7 декабря 2021 года до 22 февраля 2022 года (дата выхода нового дополнения Destiny 2 The Witch Queen) сюжетная часть Destiny 2: Forsaken будет доступна бесплатно.

Вместе с тем, 7 декабря в продажу поступит набор по мотивам Forsaken, который даст игрокам доступ к рейду «Последнее желание», подземелью «Расколотый трон», всему экзотическому снаряжению уходящего дополнения и трём шифрам (дают возможность мгновенно получить любое экзотическое оружие из Forsaken, кроме наград из рейда и подземелья). Игроки, которые уже обзавелись всем оружием, получат вместо шифров высшие осколки. Тем, кто покупал Forsaken ранее, набор достанется бесплатно.

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По материалам: newxboxone

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