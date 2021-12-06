Выпускникам школ, потерявшим кормильца, хотят дать дополнительные гарантии

00:47 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 1250774-7

Предлагается до 1 сентября продлить срок выплаты страховых пенсий по случаю потери кормильца лицу, достигшему 18 лет и завершившему обучение в школе, до поступления его в другое учебное заведение. Такой законопроект группы депутатов и сенаторов планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию в первом чтении.

Как пояснял один из авторов документа, депутат Андрей Исаев («Единая Россия»), в случае принятия закона будут исключены ситуации, когда выплата пенсии совершеннолетним выпускникам школ прекращается до их поступления в вуз или колледж.

Согласно проекту, если такой гражданин поступает в среднее специальное или высшее учебное заведение, он сможет задним числом получить страховую пенсию по случаю потери кормильца за период с момента окончания школы до поступления в другое учебное заведение.

Комитет поддержал проект о выплате пенсии по потере кормильца поступившим в вуз

Возобновлять выплату предлагается в беззаявительном порядке на основании документов, подтверждающих поступление, с 1-го числа месяца, с которого данная выплата была приостановлена в связи с отсутствием у пенсионного органа документов, подтверждающих обучение получателя.

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