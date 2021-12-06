Законопроект о расширении полномочий ФАС предложили смягчить

16:08 Автор: Виктория Карташева

Источник: Интерфакс

Кабмнн направил в Госдуму проект поправок, смягчающих нормы законопроекта о расширении полномочий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в борьбе с картельными сговорами. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ноябре 2019 года Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому ФАС получала доступ к персональным данным и сведениям об абонентах услуг связи при расследовании дел о картелях, обнаружении антиконкурентных соглашений с участием органов власти и расследовании сговоров участника и заказчика на организованных торгах. Действующее законодательство позволяет сотовым операторам отказывать в передачи таких сведений.

В феврале 2020 года законопроект был принят в первом чтении, однако сразу три парламентских комитета раскритиковали этот документ.

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Поправками, предложенными Правительством, исключается норма о доступе ФАС к сведениям об абонентах связи. Кабмин также убрал норму, наделяющую службу полномочиями изымать документы и предметы по антикартельным расследованиям, однако норма о праве ФАС на получение объяснений от должностных лиц компаний сохранена.

Правительство согласилось убрать из законопроекта и нормы, разрешающий правоохранителям направлять в ФАС информацию, полученную во время расследований, и увеличивающий срок давности по антикартельным соглашениям.

Помимо этого, отмечается, что сейчас нельзя предварительно сообщать проверяемому лицу о внеплановой проверки со стороны ФАС, если они проверяется возможность заключения ограничивающих конкуренцию соглашений или согласованных действий с участием органов госвласти. Кабмин предложил этот список расширить в включить в него перечень расследование сговора участника и заказчика на организованных торгах.





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В августе сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) внепланово проверяет крупнейших производителей арматуры на предмет ценового сговора. После поступления обращений о росте цен на металл, в том числе на арматуру ведомство провело ценовой мониторинг, в ходе которого выяснилось, что в России в 2021 году по сравнению с предыдущим годом цены на арматуру выросли более чем на 50 процентов.

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