Завершился курс Алтайского педвуза в рамках проекта «Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Таджикистане»

Под руководством преподавателей Алтайского государственного педагогического университета прошли занятия в рамках очного модуля курса «Я говорю по-русски!» для граждан Республики Таджикистан, сообщает Минпросвещения России.

Занятия проводились в рамках совместного проекта Алтайского педвуза и Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава «Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Таджикистане».

В течение семи дней российские преподаватели обучали русскому языку студентов и преподавателей из Бохтарского университета. Всего в мероприятиях приняло участие более 150 человек, тестирование на знание русского языка прошло 120 человек. Участники, которые успешно освоили образовательную программу, получат сертификаты.

Программа очного образовательного курса включала более 20 интерактивных уроков, мастер-классы для преподавателей по методике обучения русскому языку, а также круглый стол «Методические проблемы обучения русскому языку в неязыковой среде». Кроме того, преподавателей Бохтарского университета познакомили с современными учебно-методическими комплексами по русскому языку как иностранному, учебными пособиями с аудиоприложениями, словарями, научно-методической литературой. Учебно-методическая литература передана центру открытого образования на русском языке.

Также преподаватели Алтайского педвуза готовят к изданию учебно-методический комплекс, в который войдут все материалы как очного, так и дистанционного модуля курсов.

Работа центра открытого образования на русском языке направлена на осуществление образовательной, консультационной и информационно-просветительской деятельности в области русского языка как иностранного на территории Республики Таджикистан.

Минпросвещения России проводит комплексную работу по повышению уровня владения русским языком за рубежом, которая включает отправление российских педагогов за рубеж, проведение тестирования зарубежных педагогов и школьников на знание русского языка, оказание методической поддержки зарубежным педагогам, разработку учебных материалов для преподавания русского языка как иностранного.

В рамках гуманитарного проекта Минпросвещения России «Российский учитель за рубежом» 240 российских педагогов преподают русский язык и другие общеобразовательные дисциплины местным школьникам в шести странах: Таджикистане, Киргизии, Узбекистане, Вьетнаме, Монголии и Сербии.