Зендая и Том Холланд представили фильм "Человек-паук: Нет пути домой" в Лондоне

Вадим Карасев

Вчера в Лондоне состоялся фотоколл фильма "Человек-паук: Нет пути домой", выход которого намечен на 15 декабря. Участие в нем приняли исполнители главных ролей — 25-летние Зендая и Том Холланд.





Фотографам Зендая и Том, которые встречаются, позировали вместе. Актеры много смеялись и выглядели счастливыми.

Для своего выхода в свет Зендая выбрала наряд Alexander McQueen из коллекции весна-лето — 2022: украшенный кристаллами пиджак оверсайз и расшитые камнями чулки и туфли. Эффектным дополнением ее образа стали серьги в виде паутины.





Роман пары подтвердился этим летом — влюбленных засняли за поцелуями. До этого они несколько лет были друзьями и говорили, что романтических отношений между ними никогда не было. В прошлом месяце Холланд впервые прокомментировал свой роман с Зендаей, заявив, что им очень не хватает конфиденциальности.

Одним из главных недостатков нашей славы является то, что мы больше не можем контролировать конфиденциальность. И то, что происходит между двумя людьми, которые очень любят друг друга, становится достоянием общественности,

— сказал он в интервью GQ.

Впрочем, некоторые в роман пары не верят до сих пор и считают, что это не что иное, как пиар-ход для привлечения внимания к выходу нового фильма с их участием.













Мариана Панкина