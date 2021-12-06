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Жительница Йошкар-Олы лишилась 800 000 рублей в попытке заработать на криптовалютах

Жительница Йошкар-Олы лишилась 800 000 рублей в попытке заработать на криптовалютах


Жительница Йошкар-Олы обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, когда она пыталась приобрести криптовалюты. Об этом сообщают в местном МВД.


Женщина зарегистрировались на некой криптовалютной платформе и на протяжении двух месяцев общалась с "консультантом". Потерпевшая перевела на указанный им счет почти 800 000 рублей, часть из которых взяла в кредит.


Когда ей не удалось вывести прибыль, пострадавшая обратилась к правоохранителям.


Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.


Ранее 60-летняя жительница Салехарда стала жертвой мошенников, обещавших ей заработок на криптовалютной бирже.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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