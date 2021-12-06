Журналисты узнали о планах FTX довести свою оценку до $32 млрд

CEO FTX Сэм Бэнкман-Фрид планирует привлечь в общей сложности $1,5 млрд инвестиций для глобальной биржи деривативов и американской платформы FTX.US. Об этом сообщает The Information со ссылкой на собственные источники.

По их словам, потенциальный раунд финансирования доведет оценку FTX до $32 млрд, а "дочки" в США — до $8 млрд.

В октябре биржа закрыла раунд финансирования Серии В-1 на сумму $420,69 млн, после которого ее оценка достигла $25 млрд. Участниками выступили 69 инвесторов, включая BlackRock, Tiger Global и Temasek.

Последняя компания также присоединилась к рекордному для индустрии июльскому раунду финансирования компании Серии B в размере $900 млн и увеличила его объем до $1 млрд.

Эти инвестиции не касались американского филиала, отметило издание.

В третьем квартале объемы торгов FTX.US подскочили на 512%. Платформа заняла 4,5% долю на спотовом рынке США.

Напомним, в сентябре материнская компания перенесла штаб-квартиру из Гонконга на Багамские острова после того, как ее "дочка" FTX Digital Markets получила лицензию местного регулятора.