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Журналисты узнали о планах FTX довести свою оценку до $32 млрд

Журналисты узнали о планах FTX довести свою оценку до $32 млрд


CEO FTX Сэм Бэнкман-Фрид планирует привлечь в общей сложности $1,5 млрд инвестиций для глобальной биржи деривативов и американской платформы FTX.US. Об этом сообщает The Information со ссылкой на собственные источники.


По их словам, потенциальный раунд финансирования доведет оценку FTX до $32 млрд, а "дочки" в США — до $8 млрд.


В октябре биржа закрыла раунд финансирования Серии В-1 на сумму $420,69 млн, после которого ее оценка достигла $25 млрд. Участниками выступили 69 инвесторов, включая BlackRock, Tiger Global и Temasek.


Последняя компания также присоединилась к рекордному для индустрии июльскому раунду финансирования компании Серии B в размере $900 млн и увеличила его объем до $1 млрд.


Эти инвестиции не касались американского филиала, отметило издание. 


В третьем квартале объемы торгов FTX.US подскочили на 512%. Платформа заняла 4,5% долю на спотовом рынке США.


Напомним, в сентябре материнская компания перенесла штаб-квартиру из Гонконга на Багамские острова после того, как ее "дочка" FTX Digital Markets получила лицензию местного регулятора.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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