1 евро за кВт⋅ч: эстонцы переходят на дрова из-за рекордных цен на электроэнергию

Вадим Карасев

Цены на электричество в Эстонии приблизились к рекордной отметке в 1000 евро за 1 МВт⋅ч (€1 за каждый киловатт-час). При среднем потреблении в 300 кВт⋅ч каждой эстонской семье придется платить за энергию около €300 в месяц, это больше, чем половина минимальной зарплаты.

В условиях энергетического кризиса, развернувшегося в Евросоюзе, эстонцы переходят на дрова. В следующем году в стране усилят выработку Наврских станций по сжиганию древесных отходов, сообщает агентство Sputnik. В 2021-м на них сожгли 650 тысяч тонн сырья, а в 2022-м планируют сжечь миллион тонн.

Согласно долгосрочным планам, Балтийская электростанция целиком перейдет на дровяное отопление, а на Аувереской станции сведут потребление горючего сланца к минимуму. Ситуацию дополнительно осложняют малые поступления электроэнергии с ветро- и гидроэлектростанций, размещенных в соседних странах.

Как сообщал Ruposters, ранее Литва ухитрилась одновременно и отговаривать Украину от закупок электроэнергии в Белоруссии, и самой пользоваться этим каналом по ценам в 9 раз дешевле.