10+ игр уже можно опробовать бесплатно на Xbox в рамках демо-версий
Сегодня, 09:30
Сегодня, 7 декабря, компания Microsoft обещала объявить полный список демо-версий, которые будут доступны бесплатно на Xbox в рамках мероприятия [email protected] Winter Game Fest. Всего таких игр должно быть больше 35 штук, точное количество пока не уточняется.
Но уже сейчас в Microsoft Store, раньше официального анонса, стали появляться демо-версии некоторых из этих игр. В частности, уже можно загрузить более 10 различных пробных версий игр:
Treasures of the Aegean
Nobody Saves the World
The Darkest Tales
Super Toy Cars Offroad
Space Boat
RaccooVenture
JoshJourneyDarknessTotems
Lonesome Village
Overpass: Rhythm Roadtrip
Outbreak: Contagious Memories
Loot River
Aspire: Ina’s Tale
Aztech_Forgotten_Gods
Ожидается, что полный список демо-версий, которые доступны на Xbox в рамках [email protected] Winter Game Fest, компания Microsoft объявит сегодня вечером.
По материалам: newxboxone