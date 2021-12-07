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10+ игр уже можно опробовать бесплатно на Xbox в рамках демо-версий

10+ игр уже можно опробовать бесплатно на Xbox в рамках демо-версий


Сегодня, 7 декабря, компания Microsoft обещала объявить полный список демо-версий, которые будут доступны бесплатно на Xbox в рамках мероприятия [email protected] Winter Game Fest. Всего таких игр должно быть больше 35 штук, точное количество пока не уточняется.

Но уже сейчас в Microsoft Store, раньше официального анонса, стали появляться демо-версии некоторых из этих игр. В частности, уже можно загрузить более 10 различных пробных версий игр:



Treasures of the Aegean



Nobody Saves the World



The Darkest Tales



Super Toy Cars Offroad



Space Boat



RaccooVenture



JoshJourneyDarknessTotems



Lonesome Village



Overpass: Rhythm Roadtrip



Outbreak: Contagious Memories



Loot River



Aspire: Ina’s Tale



Aztech_Forgotten_Gods

Ожидается, что полный список демо-версий, которые доступны на Xbox в рамках [email protected] Winter Game Fest, компания Microsoft объявит сегодня вечером.

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По материалам: newxboxone

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