10+ игр уже можно опробовать бесплатно на Xbox в рамках демо-версий





Сегодня, 7 декабря, компания Microsoft обещала объявить полный список демо-версий, которые будут доступны бесплатно на Xbox в рамках мероприятия [email protected] Winter Game Fest. Всего таких игр должно быть больше 35 штук, точное количество пока не уточняется.

Но уже сейчас в Microsoft Store, раньше официального анонса, стали появляться демо-версии некоторых из этих игр. В частности, уже можно загрузить более 10 различных пробных версий игр:

Treasures of the AegeanNobody Saves the WorldThe Darkest TalesSuper Toy Cars OffroadSpace BoatRaccooVentureJoshJourneyDarknessTotemsLonesome VillageOverpass: Rhythm RoadtripOutbreak: Contagious MemoriesLoot RiverAspire: Ina’s TaleAztech_Forgotten_Gods

Ожидается, что полный список демо-версий, которые доступны на Xbox в рамках [email protected] Winter Game Fest, компания Microsoft объявит сегодня вечером.