2 игры Xbox вышли в финал голосования The Game Awards за «Игру года» от пользователей





Сегодня ночью по московскому времени (с 7 на 8 декабря) стартует третий, заключительный, этап голосования за лучшую игру года по мнению игроков, которое проходит в рамках премии The Game Awards 2021. Изначально было 30 кандидатов, после из них игроки выбрали 10 претендентов, а теперь их осталось всего 5.

Из 5 игр теперь пользователи смогут проголосовать всего за одну, которую они считают лучшей. Вот 5 претендентов:

Forza Horizon 5Halo InfiniteIt Takes TwoMetroid DreadResident Evil Village

Сразу два проекта Xbox вышли в ТОП-5 лучших игр года — это Forza Horizon 5 и Halo Infinite. Отметим, что на втором этапе выбыла игра Psychonauts 2, которая входит в список номинантов на звание «Игры года» в рамках The Game Awards от критиков, тогда как Forza Horizon 5 и Halo Infinite там не значатся.