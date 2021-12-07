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2 игры Xbox вышли в финал голосования The Game Awards за «Игру года» от пользователей

2 игры Xbox вышли в финал голосования The Game Awards за «Игру года» от пользователей


Сегодня ночью по московскому времени (с 7 на 8 декабря) стартует третий, заключительный, этап голосования за лучшую игру года по мнению игроков, которое проходит в рамках премии The Game Awards 2021. Изначально было 30 кандидатов, после из них игроки выбрали 10 претендентов, а теперь их осталось всего 5.

Из 5 игр теперь пользователи смогут проголосовать всего за одну, которую они считают лучшей. Вот 5 претендентов:



Forza Horizon 5



Halo Infinite



It Takes Two



Metroid Dread



Resident Evil Village

Сразу два проекта Xbox вышли в ТОП-5 лучших игр года — это Forza Horizon 5 и Halo Infinite. Отметим, что на втором этапе выбыла игра Psychonauts 2, которая входит в список номинантов на звание «Игры года» в рамках The Game Awards от критиков, тогда как Forza Horizon 5 и Halo Infinite там не значатся.

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По материалам: newxboxone

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