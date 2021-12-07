Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

20 самых изощренных наказаний для детей

20 самых изощренных наказаний для детей
По советам психологов все большее количество родителей все-таки пытаются менять наказания на разговоры и объяснения. Однако есть те, которые не желают отказываться от шокирующих экзекуций. Именно об адских наказаниях мы и поговорим… Еще ни один ребенок не вырос без наказаний и без попыток проверить родительское терпение на прочность. К сожалению, довольно часто родители забывают о том, что ребенок это тоже личность, которая не может ответить родителям из страха или боязни наказания. Гуманность сменяется агрессией и манипуляциями. Мы подобрали самые необычные и жестокие родительские экзекуции, зафиксированные документально!

1. Наказание чувством юмора

Большинство девочек в подростковом возрасте хотят поскорее стать взрослыми, поэтому вместе с косметикой приходят откровенные и вызывающие наряды. Чувства родителей при этом понятны — страх за родное чадо и паника. Вот один из американских мнительных пап, нашел вполне оригинальный способ отучить дочь носить супер короткие шорты. Делимся лайфхаком, он просто надел такие же короткие шорты и повез дочь в кафе! Теперь краснеть пришлось ей.

2. Заставить спать в моче

Тут уж не до шуток! По словам одного парня, страдающего заболеванием мочеполовой системы, когда у него ночью случался акт недержания, родители заставляли его спать в своей моче дальше.

3. Положить фекалии в рюкзак

Многие дети требуют завести домашнего любимца, но позже не хотят за ним ухаживать и бессовестно отлынивают от выгуливания. Что делать? Одному мальчишке не повезло основательно. Его родители посчитали, что лучший вариант научить порядку, это отправить собственного ребенка в школу с экскрементами любимца в рюкзаке!

4. Заставить смотреть нудные телепередачи

Сейчас весьма распространенное наказание в Штатах. Например, за каждое замечание со стороны родителей, ребенок должен посмотреть две минуты заседание Парламента. Жестокое наказание, чего уж там.

5. Убить питомца

Есть случаи, когда родители в наказание смывали аквариумную рыбку в канализацию, или, хуже того, могли усыпить питомца за непослушание! Вот этим явно ребенка ничему хорошему не научишь!

6. Нет вещей — нет проблем

Согласно одной истории из соцсетей, устав просить сына убрать в своей комнате, родители сделали все сами. Из комнаты исчезла не только разбросанная одежда, но и компьютер, кровать, стол и ковер. Возвращение вещей осуществлялось оригинальным способом: за высокий балл по спецпредметам, в комнате появлялась та или иная нужная вещь.

7. Устроить дуэль

А как вам такой вариант наказания — вызвать свою дочь на дуэль? Так и поступил один папаша, считающий, что его дочь вполне созрела для двухчасового поединка на деревянных мечах. Однако история закончилась грустно, отца засудили за избиение дочери.

8. Снять дверь с петель

Покажите хоть одного подростка, который в порыве гнева не хлопал дверью перед злым родительским носом! В этом случае, находчивые родители советуют просто снять дверь с петель.

9. Наказать игнорированием

Весьма распространенный вид наказания среди родителей всего мира. Однако он не так безобиден как многим кажется… Сначала дети рады такому повороту событий, им никто не указывает и не поучает. Однако, когда ребенок предоставлен самому себе и поговорить ему не с кем, он может натворить глупостей или попасть в беду!

10. Расколотить телефон

Когда слова и доводы заканчиваются, а любимое чадо так и не оторвало глаз от своего телефона, разъяренный родитель вполне вероятно расправится с этим гаджетом в одну секунду. Видео-подтверждение можно найти даже на Ютубе.

11. Намазать мылом рот

Уверены, многие слышали эту фразу от родителей, бабушек или дедушек, когда говорили бранные слова или оскорбляли кого-то. Надеемся, что вы так и не узнали какой вкус у мыла.

12. Провести воспитательную работу

Одни родители из Техаса решили, что лучшее наказание для их дочери — заставить приглядывать за маленькими детьми. Они повесили объявление о том, что она будет бесплатно работать няней после уроков. От клиентов отбоя не было!

13. Расcтрелять

Не ребенка естественно, а ноутбук! Всем известно раздражение и беспокойство родителей относительно того, сколько времени проводят наши дети перед монитором! Вот один отец не выдержал, вынес ноутбук дочери на задний двор и выпустил в него несколько пуль. Иногда идут в дело молотки, но это уже другая история…

14. Оповестить всем о непослушании

Одни предприимчивые родители, повесив на ребенка табличку с надписью «Я не уважаю своих родителей», заставили так гулять по торговому центру.

15. Запугать

В Америке приемных детей из России запугивают, что вернут обратно! Так одна родительская пара из Штатов и поступила, вернув обратно русского приемного мальчика, сославшись на то, что не нашли на него управу.

16. Огненное наказание

Вымыть рот с мылом жестоко? Одни «заботливые» родители в борьбе с плохими словами, заставляли ребенка мазать язык очень острым соусом!

17. Заставить быть малышом

Естественно, для родителей их дети всегда будут маленькими, но всему есть разумный предел. Одни родители из США получили год заключения за то, что заставили подростка сбрить волосы и бегать в одном подгузнике по двору… Странное наказание, не находите?

18. Взломать соцсети

Страшный сон подростка — родители читают его историю переписок в соцсетях! Некоторые родители не только взламывают, а еще и отправляют друзьям ребенка сообщения, с посланием «Я плохо веду себя по отношению к родителям».

19. Морить голодом

К этому наказанию зачастую прибегают родители, имеющие психические отклонения. Отказать ребенку в главной естественной потребности, наказание действительно очень жесткое.

20. Организовать драку между ребенком и его обидчиком

Так и поступила мама одной девочки из Орландо. Она позвала домой обидчицу своей дочери и спровоцировала между ними драку. Таким образом, она хотела научить дочь защищаться. Закончилось это так же плохо, как и началось. За «организацию» и «подстрекательство» к драке маму наказали правоохранительные органы.
Жестокость некоторых наказаний поражает! Хотелось бы, чтобы родители понимали, что наказывая детей таким образом, они травмируют их психику. О послушании после, и речи быть не может, так как ребенок будет просто напуган и зол. Лучший совет, который мы можем дать — это разговаривать, разговаривать и еще раз разговаривать со своими детьми!  
# Шоу-бизнес
По материалам: womanadvice

Последние новости

20 самых изощренных наказаний для детей
20 самых изощренных наказаний для детей
Белоруссия объявила об ответных санкциях по отношению к Западу
Белоруссия объявила об ответных санкциях по отношению к Западу
Сюрприз — игра Serious Sam 4 появилась в Game Pass сразу после релиза
Сюрприз — игра Serious Sam 4 появилась в Game Pass сразу после релиза
Полезные свойства хвоща и сферы его применения
Полезные свойства хвоща и сферы его применения
Ненавидящего Россию таджикского бойца MMA депортируют на родину
Ненавидящего Россию таджикского бойца MMA депортируют на родину
Омикрон-штамм коронавируса выявили у двоих вернувшихся из ЮАР россиян
Омикрон-штамм коронавируса выявили у двоих вернувшихся из ЮАР россиян
Шелеховчанин перевел лжеброкерам три миллиона рублей
Шелеховчанин перевел лжеброкерам три миллиона рублей
Челябинский экс-криминалист предстанет перед судом за получение взятки в Иркутске
Челябинский экс-криминалист предстанет перед судом за получение
Капитальный ремонт дороги на острове Ольхон выполнен на 40%
Капитальный ремонт дороги на острове Ольхон выполнен на 40%
СК завершил расследование убийства 15-летней давности в Шелехове
СК завершил расследование убийства 15-летней давности в Шелехове
"Газпром" решил потратить 470 млн рублей на сигареты
"Газпром" решил потратить 470 млн рублей на сигареты
В Ангарске суд отправил в колонию девятерых наркоторговцев
В Ангарске суд отправил в колонию девятерых наркоторговцев

Топ на сегодня

Обновления Series 2 и Series 3 для Forza Horizon 5 – новые автомобили, изменения мира и прочее
Обновления Series 2 и Series 3 для Forza Horizon 5 – новые
Помощь юриста в решении корпоративных споров
Помощь юриста в решении корпоративных споров
Ольга Орлова сообщила, как сын отнесся к ее свадьбе
Ольга Орлова сообщила, как сын отнесся к ее свадьбе
Баг в библиотеке Solana позволял за час украсть до $27 млн
Баг в библиотеке Solana позволял за час украсть до $27 млн
Филипп Киркоров оказался в шоке от долгов
Филипп Киркоров оказался в шоке от долгов

Еще по теме

Девочки-скауты советуют родителям отучать своих детей от "обнимашек"
5 главных причин, почему ребенок врет
Суровое воспитание может изменить мозг детей
Совет по традиционным ценностям предложил реформировать статью УК о побоях