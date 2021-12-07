20 самых изощренных наказаний для детей

1. Наказание чувством юмора

2. Заставить спать в моче

3. Положить фекалии в рюкзак

4. Заставить смотреть нудные телепередачи

5. Убить питомца

6. Нет вещей — нет проблем

7. Устроить дуэль

8. Снять дверь с петель

9. Наказать игнорированием

10. Расколотить телефон

11. Намазать мылом рот

12. Провести воспитательную работу

13. Расcтрелять

14. Оповестить всем о непослушании

15. Запугать

16. Огненное наказание

17. Заставить быть малышом

18. Взломать соцсети

19. Морить голодом

20. Организовать драку между ребенком и его обидчиком

По советам психологов все большее количество родителей все-таки пытаются менять наказания на разговоры и объяснения. Однако есть те, которые не желают отказываться от шокирующих экзекуций. Именно об адских наказаниях мы и поговорим… Еще ни один ребенок не вырос без наказаний и без попыток проверить родительское терпение на прочность. К сожалению, довольно часто родители забывают о том, что ребенок это тоже личность, которая не может ответить родителям из страха или боязни наказания. Гуманность сменяется агрессией и манипуляциями. Мы подобрали самые необычные и жестокие родительские экзекуции, зафиксированные документально!Большинство девочек в подростковом возрасте хотят поскорее стать взрослыми, поэтому вместе с косметикой приходят откровенные и вызывающие наряды. Чувства родителей при этом понятны — страх за родное чадо и паника. Вот один из американских мнительных пап, нашел вполне оригинальный способ отучить дочь носить супер короткие шорты. Делимся лайфхаком, он просто надел такие же короткие шорты и повез дочь в кафе! Теперь краснеть пришлось ей.Тут уж не до шуток! По словам одного парня, страдающего заболеванием мочеполовой системы, когда у него ночью случался акт недержания, родители заставляли его спать в своей моче дальше.Многие дети требуют завести домашнего любимца, но позже не хотят за ним ухаживать и бессовестно отлынивают от выгуливания. Что делать? Одному мальчишке не повезло основательно. Его родители посчитали, что лучший вариант научить порядку, это отправить собственного ребенка в школу с экскрементами любимца в рюкзаке!Сейчас весьма распространенное наказание в Штатах. Например, за каждое замечание со стороны родителей, ребенок должен посмотреть две минуты заседание Парламента. Жестокое наказание, чего уж там.Есть случаи, когда родители в наказание смывали аквариумную рыбку в канализацию, или, хуже того, могли усыпить питомца за непослушание! Вот этим явно ребенка ничему хорошему не научишь!Согласно одной истории из соцсетей, устав просить сына убрать в своей комнате, родители сделали все сами. Из комнаты исчезла не только разбросанная одежда, но и компьютер, кровать, стол и ковер. Возвращение вещей осуществлялось оригинальным способом: за высокий балл по спецпредметам, в комнате появлялась та или иная нужная вещь.А как вам такой вариант наказания — вызвать свою дочь на дуэль? Так и поступил один папаша, считающий, что его дочь вполне созрела для двухчасового поединка на деревянных мечах. Однако история закончилась грустно, отца засудили за избиение дочери.Покажите хоть одного подростка, который в порыве гнева не хлопал дверью перед злым родительским носом! В этом случае, находчивые родители советуют просто снять дверь с петель.Весьма распространенный вид наказания среди родителей всего мира. Однако он не так безобиден как многим кажется… Сначала дети рады такому повороту событий, им никто не указывает и не поучает. Однако, когда ребенок предоставлен самому себе и поговорить ему не с кем, он может натворить глупостей или попасть в беду!Когда слова и доводы заканчиваются, а любимое чадо так и не оторвало глаз от своего телефона, разъяренный родитель вполне вероятно расправится с этим гаджетом в одну секунду. Видео-подтверждение можно найти даже на Ютубе.Уверены, многие слышали эту фразу от родителей, бабушек или дедушек, когда говорили бранные слова или оскорбляли кого-то. Надеемся, что вы так и не узнали какой вкус у мыла.Одни родители из Техаса решили, что лучшее наказание для их дочери — заставить приглядывать за маленькими детьми. Они повесили объявление о том, что она будет бесплатно работать няней после уроков. От клиентов отбоя не было!Не ребенка естественно, а ноутбук! Всем известно раздражение и беспокойство родителей относительно того, сколько времени проводят наши дети перед монитором! Вот один отец не выдержал, вынес ноутбук дочери на задний двор и выпустил в него несколько пуль. Иногда идут в дело молотки, но это уже другая история…Одни предприимчивые родители, повесив на ребенка табличку с надписью «Я не уважаю своих родителей», заставили так гулять по торговому центру.В Америке приемных детей из России запугивают, что вернут обратно! Так одна родительская пара из Штатов и поступила, вернув обратно русского приемного мальчика, сославшись на то, что не нашли на него управу.Вымыть рот с мылом жестоко? Одни «заботливые» родители в борьбе с плохими словами, заставляли ребенка мазать язык очень острым соусом!Естественно, для родителей их дети всегда будут маленькими, но всему есть разумный предел. Одни родители из США получили год заключения за то, что заставили подростка сбрить волосы и бегать в одном подгузнике по двору… Странное наказание, не находите?Страшный сон подростка — родители читают его историю переписок в соцсетях! Некоторые родители не только взламывают, а еще и отправляют друзьям ребенка сообщения, с посланием «Я плохо веду себя по отношению к родителям».К этому наказанию зачастую прибегают родители, имеющие психические отклонения. Отказать ребенку в главной естественной потребности, наказание действительно очень жесткое.Так и поступила мама одной девочки из Орландо. Она позвала домой обидчицу своей дочери и спровоцировала между ними драку. Таким образом, она хотела научить дочь защищаться. Закончилось это так же плохо, как и началось. За «организацию» и «подстрекательство» к драке маму наказали правоохранительные органы.Жестокость некоторых наказаний поражает! Хотелось бы, чтобы родители понимали, что наказывая детей таким образом, они травмируют их психику. О послушании после, и речи быть не может, так как ребенок будет просто напуган и зол. Лучший совет, который мы можем дать — это разговаривать, разговаривать и еще раз разговаривать со своими детьми!