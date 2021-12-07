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2K закрывает игровые серверы NBA 2K20

2K закрывает игровые серверы NBA 2K20


На официальном сайте службы поддержки издательства 2K появилась информация о скором закрытии игровых серверов NBA 2K20. Как говорится в сообщение, серверы будут закрыты уже 31 декабря 2021 года, то есть менее чем через месяц.

С момента закрытия серверов игроки не смогут играть в рейтинговые или онлайн-игры. Соответственно, будет затронут любой режим, в котором зарабатываются или используются VC, а также любая другая онлайн-функция (например, режим MyTEAM и онлайн-матчи с другими игроками). Нельзя будет и заработать значительную часть достижений на приставках Xbox One или Xbox Series X | S в игре NBA 2K20, которые завязаны на онлайн-функциях игры.

Отметим, что работа серверов NBA 2K на протяжении 2 лет — обычная ситуация для серии. В прошлом году, 31 декабря 2020 года, были закрыты серверы игры NBA 2K19.

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По материалам: newxboxone

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