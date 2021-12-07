32 тысячи школьников Красноярского края занимаются в центрах «Точка роста»

Более 30 тысяч школьников Красноярского края занимаются на базе образовательных центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», обучение проводится по 186 программам. Об этом информирует пресс-служба Министерства образования региона.

В этом учебном году в сельских школах было открыто 143 таких центра, работа ведется в рамках нацпроекта «Образование».

Центры работают по принципу школы полного дня, предоставляя возможность учащимся развивать свои способности и интересы во внеурочное время.

«"Точки роста" меняют взгляд на изучение предметных областей. Основная функция центров – это новый уровень получения знаний, вовлечение детей в проектную деятельность, обучение функциональной грамотности, то есть применению тех знаний, которые они получили в школе. Для реализации этой идеи педагоги прошли повышение квалификации, а соответственно, и содержание образовательных программ тоже обновилось», – отмечает министр образования Красноярского края Светлана Маковская.

«Точки роста» стали необходимой базой для новых образовательных программ. К примеру, в Подтёсовской школе № 46 Енисейского района педагоги совместили изучение нескольких предметов, разработав два новых уникальных модуля: «Математика в физических экспериментах» и «Химические опыты в литературных произведениях».

В прошлом году на базе сельских школ открылись 42 образовательных центра «Точка роста» цифрового и гуманитарного профилей. Благодаря этому на современном оборудовании более 34 тысяч учащихся обучаются по предметной области «Технология», около 30 тысяч школьников осваивают учебные предметы «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Информатика», 31 тысяча учеников охвачены дополнительными общеразвивающими программами, 840 детей занимаются шахматами и 4200 ребят ежемесячно используют инфраструктуру центров «Точка роста» для дистанционного образования.